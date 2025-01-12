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Шольц приветствует планы Трампа встретиться с Путиным

12 января 2025 10:27
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствует намерение избранного президента США Дональда Трампа провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Tagesschau.

Шольц приветствует планы Трампа встретиться с Путиным-1

Фото: Pinterest

Шольц назвал потенциальную встречу Путина и Трампа неплохой новостью.

В декабре 2024 года Шольц также заявлял о своем желании вновь поговорить с Путиным. Ранее президент РФ и Канцлер ФРГ провели телефонный разговор 15 ноября 2024 года, инициатива исходила от Берлина.

# Международная политика # Олаф Шольц

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