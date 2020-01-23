«Учёным в Беларуси стать сложно». Александр Лукашенко наградил научно-педагогических работников

Новости Беларуси. Научная отрасль имеет стратегическое значение для развития страны. Во Дворце Независимости Александр Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале без преувеличения высший научный свет страны. Это специалисты из разных областей – медики, журналисты, физики. Президент обращает внимание, что каждый из них внес значительный вклад в развитие государства. А сейчас перед ними стоит задача подготовить учеников, передать им знания и, безусловно, продолжать исследования. Присвоение столь высоких званий станет основой для новых свершений.

Также глава государства напомнил, что разработки не должны быть оторваны от реальной жизни и потребностей экономики. В целом, торжественная церемония – это повод для большого основательного разговора о состоянии белорусской науки и актуальности исследований, которые проводятся в нашей стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За каждым вашим результатом стоят годы самоотверженного напряженного труда. Я очень часто говорю, что самый тяжелый труд, который человечество познало, – это труд ученого. Научную истину постигают только самые талантливые, настойчивые и целеустремленные.





Вы знаете, что в Беларуси наука пользуется особой поддержкой и доверием со стороны государства. Но и требования очень серьезные. Я убежден: ученым в Беларуси стать сложно. Просто так ученым ты не станешь, а если и станешь, то получить звание, защитить кандидатскую, докторскую диссертацию с каждым годом становится все сложнее. По крайней мере, за деньги, как это было много-много лет назад (я зацепил эти времена), вряд ли это возможно.

Наши, отечественные ученые активно вовлечены во многие общественно-политические процессы жизни страны. И эта высокая миссия требует от каждого из вас большой самоотдачи и ответственности за принимаемые решения. Именно наука и современные инновации меняют облик мира, открывают горизонты цивилизационного развития третьего десятилетия нового XXI века.





Во время разговора затронули много вопросов. В том числе, сокращение количества ученых степеней по сравнению с 2019 годом.

Традиционно больше всего ученых званий присваивают медикам. На втором месте – представители технических наук, а замыкают этот исследовательский топ физико-математические специальности. Как отмечают ученые, написание диссертации и ее защита – это непростой путь, который занимает зачастую не один десяток лет и проходят его при поддержке большого коллектива.

Раиса Смолякова, доктор биологических наук, профессор:

Для меня очень большая честь получать аттестат профессора из рук главы государства, т. е. это заслуга как моя личная, так и коллег, с которыми я на протяжении многих лет работала в научной, педагогической деятельности.