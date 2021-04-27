Это настоящее украшение весенней композиции. Почему стоит посадить примулу мелкозубчатую
Все чаще в садах белорусов появляется растение, которое многие поначалу не всегда ассоциируют с привычной примулой. Сбивает с толку внешний вид – плотные шаровидные соцветия, располагающиеся на толстых цветоносах. Между тем этот первоцвет относится именно к примулам. Его ботаническое название «примула мелкозубчатая».
Наталья Белоусова, заведующая лабораторией орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска:
Примула мелкозубчатая – это растение восточно-азиатской флоры, там она растет в горах и прекрасно себя чувствует. Наш опыт показывает, что неплохо она себя чувствует и в Беларуси.
Этот вид примулы станет настоящим украшением весенних композиций. Его можно использовать и на солнечных открытых участках, и в более тенистых местах. Приятным бонусом для многих станет возможность легко размножить эту красоту.
Наталья Белоусова:
Места для нее подходят и более освещенные, и более затененные. Это очень пластичный вид по своей природе. К тому же размножается она лучше всего семенами, ветром разносится на самые дальние уголки участка. Идешь и смотришь, что примула появилась совсем неожиданно.
Эффектный первоцвет заслуживает места в саду еще и потому, что требует к себе совсем мало внимания. Уход за примулой мелкозубчатой так же прост, как и за привычной нам примулой бесстебельной.
Наталья Белоусова:
Точно такие же правила ухода, как и за остальными примулами. Весной подрыхлили, подкормили азотным удобрением, потом калийным посыпали через пару недель, когда появляются бутоны. В сезон пропалываем. Также необходим умеренный полив, не переливать, потому что перелив – плохо для растений.
Примула мелкозубчатая – хорошее решение для малоуходных садов. Весной, когда красок в саду еще маловато, она подарит немало позитивных эмоций. Белые и фиолетовые соцветия разных оттенков будут радовать своей неповторимой красотой на протяжении практически месяца.