Это настоящее украшение весенней композиции. Почему стоит посадить примулу мелкозубчатую

Все чаще в садах белорусов появляется растение, которое многие поначалу не всегда ассоциируют с привычной примулой. Сбивает с толку внешний вид – плотные шаровидные соцветия, располагающиеся на толстых цветоносах. Между тем этот первоцвет относится именно к примулам. Его ботаническое название «примула мелкозубчатая».

Наталья Белоусова, заведующая лабораторией орнаментальных растений Центрального ботанического сада г. Минска:

Примула мелкозубчатая – это растение восточно-азиатской флоры, там она растет в горах и прекрасно себя чувствует. Наш опыт показывает, что неплохо она себя чувствует и в Беларуси. Этот вид примулы станет настоящим украшением весенних композиций. Его можно использовать и на солнечных открытых участках, и в более тенистых местах. Приятным бонусом для многих станет возможность легко размножить эту красоту.

Наталья Белоусова:

Места для нее подходят и более освещенные, и более затененные. Это очень пластичный вид по своей природе. К тому же размножается она лучше всего семенами, ветром разносится на самые дальние уголки участка. Идешь и смотришь, что примула появилась совсем неожиданно. Эффектный первоцвет заслуживает места в саду еще и потому, что требует к себе совсем мало внимания. Уход за примулой мелкозубчатой так же прост, как и за привычной нам примулой бесстебельной.

Наталья Белоусова:

Точно такие же правила ухода, как и за остальными примулами. Весной подрыхлили, подкормили азотным удобрением, потом калийным посыпали через пару недель, когда появляются бутоны. В сезон пропалываем. Также необходим умеренный полив, не переливать, потому что перелив – плохо для растений.