Как вырастить тюльпаны на подоконнике – рассказала эксперт

Алина Трус, корреспондент:
Снег еще лежит, но весна уже здесь – в выставочном павильоне Ботанического сада. Сотрудники вырастили более 170 сортов цветов – тюльпаны, нарциссы, гиацинты, цветущую сирень и даже редкую сон-траву.
Алина Трус, корреспондент:
Снег еще лежит, но весна уже здесь – в выставочном павильоне Ботанического сада. Сотрудники вырастили более 170 сортов цветов – тюльпаны, нарциссы, гиацинты, цветущую сирень и даже редкую сон-траву.
Встречают нас гордые нарциссы. Их выдает не только желтая коронка, но и сладковато-горький аромат.
Приковывают внимание гостей изысканные пионы. Как правило, они распускаются не раньше мая. Но в этой оранжерее сделали невозможное. Теперь ее украшают сразу несколько ярких сортов – цитерия и шоколадный солдатик.
Наталья Белоусова, заведующая лабораторией интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Они все яркие, декоративные. Удивительно то, что они цветут в это время. Это уже новинка. Для того чтобы их показать здесь, их нужно было готовить очень заранее – приблизительно с середины лета. Их нужно было усиленно кормить, поить, смотреть за ними. Потом посадить в отдельные емкости и поставить в холодное место.
От одного только разнообразия тюльпанов захватывает дух. Махровые ранние напоминают пионы, отличаются крупным бутоном и большим количеством лепестков. Этот обаятельный представитель тюльпановой флоры достаточно устойчив к колебаниям температур и хорошо сохраняет форму бокала.
Экзотические попугайные напоминают оперения птиц, требуют особого ухода.
Но необыкновенную красоту можно создать у себя дома. Легче всего выгнать простые ранние тюльпаны, а также тюльпаны класса Триумф.
Наталья Белоусова:
В конце октября посадить в горшочки и поставить в какое-то прохладное место, чтобы была температура примерно 12 градусов на недель 12-13. Далее мы должны снизить температуру до 5 градусов, чтобы прошел период охлаждения. Это у нас все длится до начала февраля. Приблизительно за месяц до предполагаемого срока цветения, мы вносим горшочки в теплое помещение, в нашем случае – в оранжерею. В домашних условиях это подоконник.
Подробности в видео.