Как вырастить тюльпаны на подоконнике – рассказала эксперт

Алина Трус, корреспондент:

Снег еще лежит, но весна уже здесь – в выставочном павильоне Ботанического сада. Сотрудники вырастили более 170 сортов цветов – тюльпаны, нарциссы, гиацинты, цветущую сирень и даже редкую сон-траву.

Встречают нас гордые нарциссы. Их выдает не только желтая коронка, но и сладковато-горький аромат.

Приковывают внимание гостей изысканные пионы. Как правило, они распускаются не раньше мая. Но в этой оранжерее сделали невозможное. Теперь ее украшают сразу несколько ярких сортов – цитерия и шоколадный солдатик.

Наталья Белоусова, заведующая лабораторией интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Они все яркие, декоративные. Удивительно то, что они цветут в это время. Это уже новинка. Для того чтобы их показать здесь, их нужно было готовить очень заранее – приблизительно с середины лета. Их нужно было усиленно кормить, поить, смотреть за ними. Потом посадить в отдельные емкости и поставить в холодное место.

От одного только разнообразия тюльпанов захватывает дух. Махровые ранние напоминают пионы, отличаются крупным бутоном и большим количеством лепестков. Этот обаятельный представитель тюльпановой флоры достаточно устойчив к колебаниям температур и хорошо сохраняет форму бокала.

Экзотические попугайные напоминают оперения птиц, требуют особого ухода.

Но необыкновенную красоту можно создать у себя дома. Легче всего выгнать простые ранние тюльпаны, а также тюльпаны класса Триумф.