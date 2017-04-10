Первоцветы в Беларуси. Как их выращивать и ухаживать за ними, чтобы дольше любоваться

На прогретых солнцем проталинах уже появляются первые весенние цветы – подснежники. Их всегда ждут с нетерпением. И, наверное, неспроста в народе появилось немало легенд, связанных с этими цветами.

Наталья Белоусова, заведующая лабораторией интодукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

У разных народов существует очень много легенд о примулах. Их называют и ключиками от весны, потому что когда Петр потерял ключи от Рая, они упали на землю, а на этом месте выросли первоцветы. Традиционно подснежниками мы называем все первоцветы, но в строго ботаническом смысле «подснежник» – это галантус – только один вид из множества первых весенних цветов. А «первоцвет» – это примула, название которой произошло от слова prima – первый. Один из ее лучших ее представителей – примула мелкозубчатая.

Наталья Белоусова, заведующая лабораторией интодукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Она растет в Азии, восточноазиатская примула. У нас просто шикарно себя чувствует. Семена очень мелкие, ветром разносятся по всему участку. У нас в коллекции больше 40 сортов примул. Есть даже сорта местной селекции, чем мы очень гордимся. Примула таямніца характеризуется очень редкой для примул расцветкой – дымчато-голубой. И мы гордимся, что этот сорт создан нами. Разные виды и сорта примул требуют разных усилий от садовода. Наталья Белоусова, заведующая лабораторией интодукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Есть очень устойчивые среди них виды. Например, примула мелкозубчатая. Вообще, ее родина – Восточная Азия. В природе она растет в Гималаях, на Тибете. Но очень хорошо чувствует себя и в Беларуси. Она дает обильный самосев ежегодно и хорошо зимует.

Неприхотливый травянистый многолетник оживит любой уголок. Важно только запомнить несколько простых правил: для получения пышного цветения сразу после схода снега при рыхлении почв рекомендуется внести азотные удобрения, а в начале цветения – фосфорные. Для посадки хорошо подойдет дренированная, влажная почва. Она должна быть влажной, но без застоя воды. Наталья Белоусова, заведующая лабораторией интодукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Но во время цветения их следует поливать более обильно, потому что в природе они растут возле тающих снежников, у ручьев, у каких-то водоемов. Поэтому во время цветения мы их можем более обильно поливать, а в сезон – умеренно. Так же как и примулы, цикламен тоже из семейства первоцветных.

Наталья Белоусова, заведующая лабораторией интодукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Родина этого растения – Средиземноморье. И хоть это растение в Ботаническом саду выращивается с 1975 года, оно по-прежнему считается редким. Цикламен может обильно цвести, давая в течение зимы до 50 цветков. Как ни странно, цикламен очень долговечен. Он может жить до 25-27 лет, чего не скажешь не обо всех современных сортах первоцветов, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.