Новости по тегу #Михаил Адамчик

Чаще всего люди приходят к народным избранникам за помощью в улучшении жилищных условий, благоустройстве дворов и ремонте подъездов.
Наши ветераны передают опыт, делятся своими знаниями. Рассказывают особенно военнослужащим срочной службы, с чем они могут столкнуться при выполнении тех или иных служебно-боевых задач.
«Для них является гордостью попасть служить в подразделение специального назначение внутренних войск и в подразделение внутренних войск».
Возле знаковых мест участники растягивали большие полотна государственного флага. В Первомайском районе эпицентром мероприятий стала Национальная академия наук. Школьники и студенты, работающая молодежь, коллективы и общественные объединения.
Как говорил один великий деятель, когда у тебя сидит на колене ребенок, это сидит твой дед, прадед, прапрадед и наоборот – это твой сын, внук, правнук.
Дамы в погонах реализуют себя на различных должностях – в связи, в финансах, врачи, операторы, делопроизводители, психологи, юристы.
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