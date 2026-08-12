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Новости по тегу #Михаил Адамчик

В Минске прошел Единый день депутата
12 августа 2026 18:42

В Минске прошел Единый день депутата

«Передача опыта происходит постоянно» – о преемственности поколений поговорили с подполковником внутренних войск
20 февраля 2026 14:47

«Передача опыта происходит постоянно» – о преемственности поколений поговорили с подполковником внутренних войск

Трамплин на будущее – о перспективах службы в подразделении специального назначения рассказал депутат Мингорсовета
20 февраля 2026 14:33

Трамплин на будущее – о перспективах службы в подразделении специального назначения рассказал депутат Мингорсовета

Минчан разных поколений и профессий объединила акция «Споём гимн вместе»
11 мая 2025 11:52

Минчан разных поколений и профессий объединила акция «Споём гимн вместе»

Семья и Родина – самое дорогое, что есть у мужчин. Как многодетному папе удаётся совмещать отцовство и службу?
04 марта 2025 12:17

Семья и Родина – самое дорогое, что есть у мужчин. Как многодетному папе удаётся совмещать отцовство и службу?

Почему белорусские девушки всё чаще хотят служить в армии? Пообщались с сотрудником в/ч 3214
11 октября 2024 14:26

Почему белорусские девушки всё чаще хотят служить в армии? Пообщались с сотрудником в/ч 3214

В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской школы-интерната побывали в войсковой части 3214
13 мая 2021 13:16

В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской школы-интерната побывали в войсковой части 3214