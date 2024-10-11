Почему белорусские девушки всё чаще хотят служить в армии? Пообщались с сотрудником в/ч 3214

О профессии Родину защищать, о повышении престижа военной службы и многом другом поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Михаил Адамчик, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:

Давайте поговорим о женщинах в армии. Насколько это актуально для Беларуси? Ведь есть запросы и от самих девушек, желающих надеть военную форму. Многие готовы к подвигу, самопожертвованию. Почему бы не дать возможность хорошей солдатской подготовки для прекрасного пола?