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Почему белорусские девушки всё чаще хотят служить в армии? Пообщались с сотрудником в/ч 3214

11 октября 2024 14:26
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О профессии Родину защищать, о повышении престижа военной службы и многом другом поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии Михаил Адамчик, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Давайте поговорим о женщинах в армии. Насколько это актуально для Беларуси? Ведь есть запросы и от самих девушек, желающих надеть военную форму. Многие готовы к подвигу, самопожертвованию. Почему бы не дать возможность хорошей солдатской подготовки для прекрасного пола?

Почему белорусские девушки всё чаще хотят служить в армии? Пообщались с сотрудником в/ч 3214-2

Михаил Адамчик, депутат Минского городского Совета депутатов:
С каждым годом количество девушек, изъявивших желание служить в армии, становится все больше. Наша воинская часть не исключение. Дамы в погонах реализуют себя на различных должностях – в связи, в финансах, врачи, операторы, делопроизводители, психологи, юристы. И очень успешно справляются со своими обязанностями. И также вдохновляют нас, мужчин, в дальнейшем на подвиги.

Подробности смотрите в видео.

# Михаил Адамчик # Наталья Надольская # Армия Беларуси

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