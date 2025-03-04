Семья и Родина – самое дорогое, что есть у мужчин. Как многодетному папе удаётся совмещать отцовство и службу?

Михаил Адамчик, отец 3-х детей, начальник отделения идеологической работы войсковой части 3214, подполковник:

На службе провожу достаточно большое количество времени. Есть и дежурства. Дети, конечно, огорчаются, когда папа уходит на сутки, но потом прихожу. Так получается, Слава ходит в школу в первую смену, а Валентина ходит во вторую смену – уделяешь внимание одному и второму.

Михаил Адамчик:

Сын c семи лет уже посещает военно-патриотический клуб «Рысь» нашей воинской части 3214, ему очень нравится, и он горд, что он посещает клуб и что приходит к папе на службу. Всегда пытается найти меня где-то на службе. Остальные дети говорят: «А это твой папа вот там стоит в форме?» Он говорит: «Да, да, – с гордостью, – это мой папа».