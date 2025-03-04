Семья и Родина – самое дорогое, что есть у мужчин. Как многодетному папе удаётся совмещать отцовство и службу?
Михаил Адамчик, отец 3-х детей, начальник отделения идеологической работы войсковой части 3214, подполковник:
На службе провожу достаточно большое количество времени. Есть и дежурства. Дети, конечно, огорчаются, когда папа уходит на сутки, но потом прихожу. Так получается, Слава ходит в школу в первую смену, а Валентина ходит во вторую смену – уделяешь внимание одному и второму.
Михаил Адамчик:
Сын c семи лет уже посещает военно-патриотический клуб «Рысь» нашей воинской части 3214, ему очень нравится, и он горд, что он посещает клуб и что приходит к папе на службу. Всегда пытается найти меня где-то на службе. Остальные дети говорят: «А это твой папа вот там стоит в форме?» Он говорит: «Да, да, – с гордостью, – это мой папа».
Михаил Адамчик:
Дети – это продолжение твоего рода. Как говорил один великий деятель, когда у тебя сидит на колене ребенок, это сидит твой дед, прадед, прапрадед и наоборот – это твой сын, внук, правнук. Это продолжение твоего рода. Конечно же, чем больше детей, тем больше ответственности и больше времени им надо уделять. Счастье обретается, когда у тебя есть любящая супруга и полная горница детей – это самое дорогое. Всегда я радуюсь, когда смотрю на успехи своих детей, на успехи семьи. Семья и Родина – самое дорогое, что есть у мужчин.
Подробности смотрите в видео.