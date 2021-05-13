В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской школы-интерната побывали в войсковой части 3214

Новости Беларуси. В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской вспомогательной школы-интерната побывали в столичной войсковой части 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской вспомогательной школы-интерната побывали в столичной войсковой части 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Увидеть, как устроена там жизнь, подержать оружие и даже пострелять. Детям показали весь арсенал, которым располагает часть: от новейших снайперских винтовок до пистолетов времен Второй мировой.
Кирилл Канаш, воспитанник Руденской вспомогательной школы-интерната:
Впечатление хорошее. Мы тут первый раз находимся. Я успел везде побывать, где можно было, там, где карате, бокс, вот это все. Оружие подержал.
Подобная благотворительная акция проходит шестой год. Эту добрую традицию заложили бойцы спецназа, увольняющиеся в запас.
Михаил Адамчик, начальник службы воспитательной работы войсковой части 3214 МВД Беларуси:
Благотворительный фонд формируем из денежных средств данных военнослужащих. Здесь, на базе части, или непосредственно выезжаем в детские дома и там проводим различные мероприятия. Это и показательные выступления, и привлекаем оркестр. Сегодня была задействована рота почетного караула. Какие-то конкурсы стараемся проводить. Ну и, конечно же, в конце вручаем подарки.
Ребята очень радуются данному мероприятию, для них это в новинку и очень интересно, потому что военные, к сожалению, к ним нечасто приезжают. И все это вживую потрогать, увидеть, пощупать вызывает очень много положительных эмоций.
Желаний у воспитанников Руденского дома-интерната для детей с особенностями развития действительно много. Конечно, главное, здоровье.
Но сегодня о проблемах они даже и не вспоминали, благодаря бойцам спецназа. Только искренние эмоции и смех. К слову, ребята были не только зрителями, но и участниками представлений.
Ирина Милун, воспитатель Руденской вспомогательной школы-интерната:
Сегодня ребята – 30 человек из Руденской вспомогательной школы-интерната – посетили войсковую часть. Ребята получили много положительных эмоций и впечатлений. Бойцы спецназа вручили ребятам подарки: спортивный инвентарь и кроссовки. И теперь наши ребята смогут выйти на подиум особенного модного показа «Цветные сны».
Такие подарки как нельзя кстати. Ведь впереди у футбольной команды школы-интерната горячий сезон соревнований. В копилке у ребят золотые кубки не только руденских, но и столичных турниров, дипломы и грамоты Министерства спорта и туризма.