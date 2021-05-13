В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской школы-интерната побывали в войсковой части 3214

Новости Беларуси. В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской вспомогательной школы-интерната побывали в столичной войсковой части 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увидеть, как устроена там жизнь, подержать оружие и даже пострелять. Детям показали весь арсенал, которым располагает часть: от новейших снайперских винтовок до пистолетов времен Второй мировой.

Кирилл Канаш, воспитанник Р уденской вспомогательной школы-интерната: Впечатление хорошее. Мы тут первый раз находимся. Я успел везде побывать, где можно было, там, где карате, бокс, вот это все. Оружие подержал.

Михаил Адамчик, начальник службы воспитательной работы войсковой части 3214 МВД Беларуси:

Благотворительный фонд формируем из денежных средств данных военнослужащих. Здесь, на базе части, или непосредственно выезжаем в детские дома и там проводим различные мероприятия. Это и показательные выступления, и привлекаем оркестр. Сегодня была задействована рота почетного караула. Какие-то конкурсы стараемся проводить. Ну и, конечно же, в конце вручаем подарки.

Ребята очень радуются данному мероприятию, для них это в новинку и очень интересно, потому что военные, к сожалению, к ним нечасто приезжают. И все это вживую потрогать, увидеть, пощупать вызывает очень много положительных эмоций.