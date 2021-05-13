Прямой эфир

В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской школы-интерната побывали в войсковой части 3214

13 мая 2021 13:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской вспомогательной школы-интерната побывали в столичной войсковой части 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской школы-интерната побывали в войсковой части 3214-1

Увидеть, как устроена там жизнь, подержать оружие и даже пострелять. Детям показали весь арсенал, которым располагает часть: от новейших снайперских винтовок до пистолетов времен Второй мировой.

В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской школы-интерната побывали в войсковой части 3214-4

Кирилл Канаш, воспитанник Руденской вспомогательной школы-интерната:
Впечатление хорошее. Мы тут первый раз находимся. Я успел везде побывать, где можно было, там, где карате, бокс, вот это все. Оружие подержал.

В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской школы-интерната побывали в войсковой части 3214-7

Подобная благотворительная акция проходит шестой год. Эту добрую традицию заложили бойцы спецназа, увольняющиеся в запас.

В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской школы-интерната побывали в войсковой части 3214-10

В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской школы-интерната побывали в войсковой части 3214-12

Михаил Адамчик, начальник службы воспитательной работы войсковой части 3214 МВД Беларуси:
Благотворительный фонд формируем из денежных средств данных военнослужащих. Здесь, на базе части, или непосредственно выезжаем в детские дома и там проводим различные мероприятия. Это и показательные выступления, и привлекаем оркестр. Сегодня была задействована рота почетного караула. Какие-то конкурсы стараемся проводить. Ну и, конечно же, в конце вручаем подарки.

Ребята очень радуются данному мероприятию, для них это в новинку и очень интересно, потому что военные, к сожалению, к ним нечасто приезжают. И все это вживую потрогать, увидеть, пощупать вызывает очень много положительных эмоций.

В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской школы-интерната побывали в войсковой части 3214-15

В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской школы-интерната побывали в войсковой части 3214-17

Желаний у воспитанников Руденского дома-интерната для детей с особенностями развития действительно много. Конечно, главное, здоровье.

В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской школы-интерната побывали в войсковой части 3214-20

Но сегодня о проблемах они даже и не вспоминали, благодаря бойцам спецназа. Только искренние эмоции и смех. К слову, ребята были не только зрителями, но и участниками представлений.

В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской школы-интерната побывали в войсковой части 3214-23

Ирина Милун, воспитатель Руденской вспомогательной школы-интерната:
Сегодня ребята 30 человек из Руденской вспомогательной школы-интерната посетили войсковую часть. Ребята получили много положительных эмоций и впечатлений. Бойцы спецназа вручили ребятам подарки: спортивный инвентарь и кроссовки. И теперь наши ребята смогут выйти на подиум особенного модного показа «Цветные сны».

В гостях у спецназа. Воспитанники Руденской школы-интерната побывали в войсковой части 3214-26

Такие подарки как нельзя кстати. Ведь впереди у футбольной команды школы-интерната горячий сезон соревнований. В копилке у ребят золотые кубки не только руденских, но и столичных турниров, дипломы и грамоты Министерства спорта и туризма.

# Государственная социальная политика # общество # Кирилл Канаш # Михаил Адамчик # Ирина Милун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Несмотря на пожар. Торжества в честь Будславской Божьей Матери в 2021 году пройдут без изменений
13 мая 2021 12:07

Несмотря на пожар. Торжества в честь Будславской Божьей Матери в 2021 году пройдут без изменений

Евгений Лукьянов: «Если белорусским партнёрам выгодно работать через порты России, мы будем только рады»
13 мая 2021 11:58

Евгений Лукьянов: «Если белорусским партнёрам выгодно работать через порты России, мы будем только рады»

Александр Лукашенко: «Только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее»
13 мая 2021 11:52

Александр Лукашенко: «Только сам белорусский народ вправе решать, каким должно быть его будущее»