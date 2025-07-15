В Скабине мужчина поджёг сожительницу и приятеля

Покушение на убийство двух человек, совершенное с особой жестокостью. Подозреваемый заключен под стражу. Про обстоятельства ЧП рассказали в Следственном комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что все произошло во время совместного распития спиртных напитков. После застолья с сожительницей и знакомым мужчиной из ревности облил их бензином и поджег.