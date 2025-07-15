В Скабине мужчина поджёг сожительницу и приятеля

Покушение на убийство двух человек, совершенное с особой жестокостью. Подозреваемый заключен под стражу. Про обстоятельства ЧП рассказали в Следственном комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выяснилось, что все произошло во время совместного распития спиртных напитков. После застолья с сожительницей и знакомым мужчиной из ревности облил их бензином и поджег.
Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области:
Приятелю чудом удалось вырваться из огня и выбежать из дома. Опомнившись, злоумышленник потушил пламя на возлюбленной и диване. Чтобы избежать наказания, они договорились скрыть произошедшее и представить все как несчастный случай при сжигании мусора. В течение следующего дня женщина мучилась от полученных травм, не получая квалифицированной медицинской помощи. На следующий день, увидев ужасное состояние пострадавшей, соседки настояли на вызове скорой. Медики немедленно госпитализировали ее и общего приятеля с ожогами тела. К сожалению, женщина не смогла оправиться от полученных травм, и спустя две недели скончалась в медучреждение. В настоящее время санкции прокурора в отношении 54-летнего жителя агрогородка Скабин применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Действия мужчины квалифицированы по статье «Покушение на убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью» Уголовного кодекса Беларуси. Расследование продолжается.