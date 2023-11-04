СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на «Беларуськалии»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента на «Беларуськалии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП в шахте произошло накануне. При спуске клеть с работниками рудника опустилась ниже установленной отметки. Пять человек серьезно пострадали. Аварийное отключение подъемной машины произошло, не доезжая 80-ти метров до горизонта минус 465 метров.

Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области Следственного комитета Беларуси:

Устанавливаются объективные обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, повлекших за собой травмирование работников предприятия. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.

Состояние пострадавших медики оценивают как стабильное. У них диагностированы повреждения различной степени тяжести в результате падения с высоты. Все они доставлены в Солигорскую ЦРБ.