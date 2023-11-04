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СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на «Беларуськалии»

04 ноября 2023 17:12
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента на «Беларуськалии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на «Беларуськалии»-1

ЧП в шахте произошло накануне. При спуске клеть с работниками рудника опустилась ниже установленной отметки. Пять человек серьезно пострадали. Аварийное отключение подъемной машины произошло, не доезжая 80-ти метров до горизонта минус 465 метров.

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на «Беларуськалии»-4

Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области Следственного комитета Беларуси:
Устанавливаются объективные обстоятельства произошедшего. В рамках расследования уголовного дела особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, повлекших за собой травмирование работников предприятия. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.

Состояние пострадавших медики оценивают как стабильное. У них диагностированы повреждения различной степени тяжести в результате падения с высоты. Все они доставлены в Солигорскую ЦРБ.

# ЧП # происшествия # Мария Никитина # Фотофакт

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