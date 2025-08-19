Прямой эфир

Подросток в Борисовском районе сорвался с крыши после попытки сделать селфи на заброшке

19 августа 2025 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Несчастный случай произошел в Борисовском районе. 17-летний юноша получил серьезные травмы, упав с заброшенной водонапорной станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительной информации Следственного комитета, подросток вместе с приятелем находился возле неэксплуатируемого здания.

Подросток в Борисовском районе сорвался с крыши после попытки сделать селфи на заброшке-2

Решив сделать селфи, он попытался перебраться с дерева на крышу, но не удержался и сорвался вниз с высоты около четырех метров.

Подросток в Борисовском районе сорвался с крыши после попытки сделать селфи на заброшке-4

Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области:
В результате падения несовершеннолетний получил травму головы, перелом руки и компрессионный перелом позвоночника. Сейчас он находится в больнице. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту Борисовским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим травмированию подростка.

Следственный комитет напоминает, что заброшенные места – зона повышенной опасности. Родителям и педагогам необходимо регулярно рассказывать детям и подросткам о недопустимости проникновения на подобные объекты, а также о последствиях, к которым может привести стремление к экстремальным фотографиям и опасным развлечениям.

# Следственный Комитет # Мария Никитина # Падение с высоты

Другие новости рубрики

Все новости
Богата витаминами и минералами – в Столбцовском районе выращивают спаржу
19 августа 2025 06:31

Богата витаминами и минералами – в Столбцовском районе выращивают спаржу

Какие средства передвижения придётся регистрировать с 1 сентября и что с велодорожками? Отвечают эксперты
18 августа 2025 19:06

Какие средства передвижения придётся регистрировать с 1 сентября и что с велодорожками? Отвечают эксперты

У ГАИ Беларуси появились свои самокаты и мини-скутеры – подробности рассказали в МВД
18 августа 2025 19:05

У ГАИ Беларуси появились свои самокаты и мини-скутеры – подробности рассказали в МВД