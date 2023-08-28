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Комментарий СК по поводу гибели двух человек на мотодельтаплане

28 августа 2023 10:49
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Новости Беларуси. В результате падения летательного аппарата в Минской области погибли два человека. 52-летний мужчина приехал в Вилейский район, чтобы полетать на мотодельтаплане. К нему подошел местный житель и попросил принять участие в полете. В небе пилот не справился с управлением, летательный аппарат упал на землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комментарий СК по поводу гибели двух человек на мотодельтаплане-1

Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области:
Вилейским районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 314 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) Уголовного кодекса Беларуси.

Комментарий СК по поводу гибели двух человек на мотодельтаплане-4

Мотодельтаплан получил механические повреждения. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

# Следственный комитет Беларуси # происшествия # Мария Никитина # Фотофакт

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