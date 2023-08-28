Комментарий СК по поводу гибели двух человек на мотодельтаплане

Новости Беларуси. В результате падения летательного аппарата в Минской области погибли два человека. 52-летний мужчина приехал в Вилейский район, чтобы полетать на мотодельтаплане. К нему подошел местный житель и попросил принять участие в полете. В небе пилот не справился с управлением, летательный аппарат упал на землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.