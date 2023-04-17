Двойное убийство в Крупках. Мужчина из ревности застрелил жену и её знакомого

Новости Беларуси. В Крупках мужчина застрелил свою жену и ее знакомого. Следственный комитет озвучил версию того, что привело к двойному убийству – это ревность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

36-летний местный житель узнал, что его супруга хочет уйти к другому. Не долго думая, он взялся за охотничье ружье. Бездыханное тело женщины и ее нового избранника нашли прямо на улице в частном секторе райцентра.

Мария Никитина, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

Следователем с использованием передвижной криминалистической лаборатории и привлечением специалистов ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления, допрошены подозреваемый и свидетели. Назначен ряд экспертных исследований.