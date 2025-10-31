На территории «Беларуськалия» произошёл выброс соляной кислоты: жители Солигорска вне зоны риска

При выбросе соляной кислоты на «Беларуськалии» в зону химического заражения город Солигорск не попадает, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители вне зоны риска, сообщили на предприятии.

Напомним, днем на четвертом рудоуправлении при плановых работах по техническому обслуживанию была повреждена емкость с кислотой. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах ЧП, в результате которого пострадали четыре человека.

Мария Никитина, официальный представитель Управления Следственного комитета Беларуси по Минской области:

Произошел разрыв пустой емкости из-под соляной кислоты на открытой площадке. Ударная волна вызвала повреждение соседнего резервуара с аналогичным химическим раствором. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре работника организации.