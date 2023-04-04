Жителя Заславля заключили под стражу за оскорбления Президента в интернете

Новости Беларуси. Обвиняется в совершении ряда экстремистских действий. 44-летний житель Заславля заключен под стражу за оскорбления в интернете главы государства, а также высших должностных лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Никитина, представитель управления Следственного комитета Беларуси по Минской области:

По данным следствия, 44-летний житель Заславля в течение года, не выбирая выражений в интернете, оскорблял Президента Республики Беларусь, высших должностных лиц государства и судей, публично унижая их честь и достоинство. Помимо этого, он угрожал должностным лицам и их родственникам физической расправой. Мужчине предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему с санкции прокурора применена мера пресечения в виде заключения под стражу.