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В Техасе разбился самолёт ВМС Мексики – есть погибшие

24 декабря 2025 07:19
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Пять человек погибли при авиакатастрофе в США. У побережья штата Техас разбился самолет военно-морских сил Мексики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Техасе разбился самолёт ВМС Мексики – есть погибшие-2

На борту находились 8 человек. Двух пассажиров удалось спасти, один все еще считается пропавшим без вести. На месте крушения проходит поисково-спасательная операция. Причины авиакатастрофы расследуют Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте. Очевидцы сообщают, что в момент трагедии в регионе была почти нулевая видимость из-за тумана. 

# Крушение # США

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