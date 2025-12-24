В Техасе разбился самолёт ВМС Мексики – есть погибшие

Пять человек погибли при авиакатастрофе в США. У побережья штата Техас разбился самолет военно-морских сил Мексики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту находились 8 человек. Двух пассажиров удалось спасти, один все еще считается пропавшим без вести. На месте крушения проходит поисково-спасательная операция. Причины авиакатастрофы расследуют Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте. Очевидцы сообщают, что в момент трагедии в регионе была почти нулевая видимость из-за тумана.