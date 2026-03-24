Более 60 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета в Колумбии

66 человек погибли при крушении военно-транспортного самолета в Колумбии. По данным командования Вооруженных Сил страны, спасатели доставили 77 выживших в ближайшие больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент ЧП на его борту находились 128 человек. Авиакатастрофа произошла спустя несколько минут после взлета с аэродрома, расположенного в джунглях Амазонии на границе с Перу. Самолет рухнул в нескольких километрах от города Пуэрто-Легисиамо, жители которого первыми оказались на месте крушения и пришли на помощь пострадавшим.

На месте ЧП продолжаются спасательные работы. По предварительной версии, причиной катастрофы стала техническая неисправность самолета – у него отказали двигатели. Как сообщают местные СМИ, всего 3 года назад судно прошло капитальный ремонт.