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2 человека погибли при аварийной посадке самолёта в Гонконге

20 октября 2025 06:55
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Грузовой самолет, следовавший рейсом из Дубая, выкатился за пределы полосы при посадке в международном аэропорту Гонконга и столкнул в воду транспортное средство, в котором находились два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 человека погибли при аварийной посадке самолёта в Гонконге -2

Один из них погиб, второй был отправлен в больницу и позже там скончался. Сам лайнер практически полностью оказался в море, при этом четверо членов экипажа не пострадали. Взлетно-посадочная полоса временно закрыта.

# Крушение

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