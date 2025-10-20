2 человека погибли при аварийной посадке самолёта в Гонконге

Грузовой самолет, следовавший рейсом из Дубая, выкатился за пределы полосы при посадке в международном аэропорту Гонконга и столкнул в воду транспортное средство, в котором находились два человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из них погиб, второй был отправлен в больницу и позже там скончался. Сам лайнер практически полностью оказался в море, при этом четверо членов экипажа не пострадали. Взлетно-посадочная полоса временно закрыта.