Небольшой самолёт упал во время учебного полёта в США

Два человека пострадали при крушении небольшого самолета в американском штате Флорида. Катастрофа произошла во время учебного полета. Летательный аппарат внезапно потерял высоту и рухнул в болото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Два человека пострадали при крушении небольшого самолета в американском штате Флорида. Катастрофа произошла во время учебного полета. Летательный аппарат внезапно потерял высоту и рухнул в болото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Находившимся на борту пилоту и курсанту пришлось несколько часов провести на корпусе самолета в ожидании помощи. Для их эвакуации задействовали вертолет. Причину ЧП выясняет федеральное управление гражданской авиации.