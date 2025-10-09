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Небольшой самолёт упал во время учебного полёта в США

09 октября 2025 06:30
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Два человека пострадали при крушении небольшого самолета в американском штате Флорида. Катастрофа произошла во время учебного полета. Летательный аппарат внезапно потерял высоту и рухнул в болото, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небольшой самолёт упал во время учебного полёта в США-2

Находившимся на борту пилоту и курсанту пришлось несколько часов провести на корпусе самолета в ожидании помощи. Для их эвакуации задействовали вертолет. Причину ЧП выясняет федеральное управление гражданской авиации. 

# Крушение

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