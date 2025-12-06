Сработает ли мирный план Трампа и кто поставит точку в украинском конфликте? Анонс ток-шоу «Мнения»
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Игорь Позняк, ведущий:
Сработает ли мирный план Трампа и при чем здесь громкий коррупционный скандал на Украине?
Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Трамп акцентирует внимание, что кэш, который получила Украина и Европа, это приманка коррупционеров, которые видны, понятны и ясны.
Константин Блохин, политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН:
Многие из евробюрократов ненавидят и презирают Трампа, потому что он там пытается изменить траекторию американской внешней и внутренней политики.
Гилберт Докторов, историк, независимый аналитик международных отношений:
Как будто у них яиц нет. Это стыдно, но это наша реальность. Это узурпатор, это диктатор, это наш новый Гитлер.
Мачей Вишневский, главный редактор польского новостного портала:
А господин Зеленский, если останется жив, останется с очень опасным человеком для коллективного Запада, потому что он вдруг заговорит.
Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 7 декабря, в 22:00 на «РТР-Беларусь».