Прямой эфир

Сработает ли мирный план Трампа и кто поставит точку в украинском конфликте? Анонс ток-шоу «Мнения»

06 декабря 2025 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. 

Игорь Позняк, ведущий: 
Сработает ли мирный план Трампа и при чем здесь громкий коррупционный скандал на Украине?

Сработает ли мирный план Трампа и кто поставит точку в украинском конфликте? Анонс ток-шоу «Мнения»-2

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Трамп акцентирует внимание, что кэш, который получила Украина и Европа, это приманка коррупционеров, которые видны, понятны и ясны. 

Сработает ли мирный план Трампа и кто поставит точку в украинском конфликте? Анонс ток-шоу «Мнения»-4

Константин Блохин, политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН:
Многие из евробюрократов ненавидят и презирают Трампа, потому что он там пытается изменить траекторию американской внешней и внутренней политики.

Сработает ли мирный план Трампа и кто поставит точку в украинском конфликте? Анонс ток-шоу «Мнения»-6

Гилберт Докторов, историк, независимый аналитик международных отношений:
Как будто у них яиц нет. Это стыдно, но это наша реальность. Это узурпатор, это диктатор, это наш новый Гитлер.

Сработает ли мирный план Трампа и кто поставит точку в украинском конфликте? Анонс ток-шоу «Мнения»-8

Мачей Вишневский, главный редактор польского новостного портала:
А господин Зеленский, если останется жив, останется с очень опасным человеком для коллективного Запада, потому что он вдруг заговорит.

Мы обсудим самые разные мнения, чтобы вы смогли сформулировать собственное. Смотрите в это воскресенье, 7 декабря, в 22:00 на «РТР-Беларусь». 

# Международная политика # Мачей Вишневский # Константин Блохин # Александр Тищенко # Игорь Позняк

Другие новости рубрики

Все новости
«Есть девчонка одна» удивит своим финалом. Кто заберёт приз? Смотрите 6 декабря на РТР-Беларусь
06 декабря 2025 13:44

«Есть девчонка одна» удивит своим финалом. Кто заберёт приз? Смотрите 6 декабря на РТР-Беларусь

Минск впервые принял уникальный кросс-культурный проект «В основании будущего»
06 декабря 2025 13:41

Минск впервые принял уникальный кросс-культурный проект «В основании будущего»

Скалолазание для начинающих: как перестать бояться высоты и прокачать связки
06 декабря 2025 13:21

Скалолазание для начинающих: как перестать бояться высоты и прокачать связки