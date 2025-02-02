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У белорусов зацвела клубника! Что происходит с климатом в Беларуси?

02 февраля 2025 17:38
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На неделе погода порадовала нас небывалым теплом. Минувший понедельник и вовсе вошел в историю метеонаблюдений. По данным Белгидромета, в этот день воздух прогрелся почти до 13 градусов. Такая температура была зафиксирована в Пинске. В столице суточный максимум оказался выше предыдущего на 3 с половиной градуса, а в Витебске и вовсе на целых 4. 

Одним словом, нежданно-негаданно в середине января к нам пришел настоящий апрель, который дал свои плоды. Это буквально. Так, по стране вовсю цветут подснежники и другие первоцветы, а в огородах и садах белорусы уже собирают первый урожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

На невероятную зиму обратил внимание и Президент и задал ученым вопрос, а что будет дальше. Читайте здесь. Состояние покоя не могут обрести не только озимые, которые обычно в такое время крепко спят, укутанные снежным покрывалом. В зоопарке проснулись медведи, а в ботаническом саду – рододендроны.

Почему к нам пришла незапланированная весна и как спасти планету от перегрева, выясняла Арина Верховская.

У белорусов зацвела клубника! Что происходит с климатом в Беларуси?-2

Шок-контент и природная аномалия! По этим кадрам и не скажешь, что сняты они в январе.

Такого января и не припомнить! Трава зеленеет, распускаются цветы. Просыпаются жуки и бабочки, началась очередная грибная волна. А у жительницы Светлогорского района в середине зимы и вовсе зацвела клубника. Но радость от такого «подарка» природы быстро сменилась тревогой. Подобные явления могут привести к неприятным последствиям.

У белорусов зацвела клубника! Что происходит с климатом в Беларуси?-4

Хочу показать еще раз, как у меня цветет Шарлотта. Ничего хорошего в этом нет. Раньше от этого она плодоносить не будет, поскольку сейчас ударят морозы. Серединка черненькая, она уже повреждена. 

Но без клубники не останемся. Плечо подставит промышленный гигант. В столичных теплицах ягоды выращивают круглый год. Первый урожай 2025-го уже в корзинах.

У белорусов зацвела клубника! Что происходит с климатом в Беларуси?-6

Наталья Спириденок, главный агроном тепличного комбината:
Мы единственные производители ремонтантной клубники, которая постоянно плодоносит. На досветке в защищенном грунте. 

Ранняя вегетация замечена и в ботаническом саду. Первые бутоны распустил рододендрон (хотя обычно это происходит в середине апреля), весенник зимующий и гамамелис. Пока это явление не массовое. Зацвели лишь единичные растения. Так что есть надежда, что официальную весну никто не отменял.

У белорусов зацвела клубника! Что происходит с климатом в Беларуси?-8

Михаил Рудевич, дендролог, старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Это, конечно, немножко аномальное явление. Если бы растения зацвели сейчас массово, то потом весеннего цветения мы бы уже не дождались. Но цветут, как правило, отдельные почки на солнцепеке. 

У белорусов зацвела клубника! Что происходит с климатом в Беларуси?-10

Арина Верховская, корреспондент:
Каждое новое десятилетие в нашей стране теплее предыдущего. За последние 140 лет среднегодовая температура воздуха выросла почти на 1,5 градуса. Эта тенденция сохранится и в будущем. Так, по прогнозам синоптиков, к 2040 годам климат в Витебской области будет примерно таким же, как сейчас на Полесье.

В результате потепления сместились границы агроклиматических зон. Северная практически исчезла, а новая, более теплая, появилась на юге Беларуси, что открывает новые горизонты для аграриев. Теперь урожай винограда, арбузов и дынь для нас не эксперимент, а сельхозреальность. Но такая природная сумятица, где на градуснике растет плюс, дает и минусы. В первую очередь непредсказуемость влияет на работу АПК.

У белорусов зацвела клубника! Что происходит с климатом в Беларуси?-12

Владимир Логинов, главный научный сотрудник Центра климатических исследований, академик НАН Беларуси:
Эти аномальные явления в отдельных случаях являются даже благом. Если брать сельское хозяйство, лучшие условия для перезимовки скота. Это благо, безусловно. Но в то же время нет условий пройти, допустим, яровизацию. 

Новые вызовы вынуждают ученых оперативно реагировать на ситуацию. Сейчас они вместе с аграриями действуют в тандеме, разрабатывают специальные рекомендации для каждого региона. Например, увеличиваются площади для посева более теплолюбивых и устойчивых к засухе культур. Все чаще предпочтения отдают озимым.

Далее смотрите в видео.

# Владимир Логинов # Арина Верховская # Климат Беларуси # Михаил Рудевич # Погода в Беларуси

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