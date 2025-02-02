У белорусов зацвела клубника! Что происходит с климатом в Беларуси?

На неделе погода порадовала нас небывалым теплом. Минувший понедельник и вовсе вошел в историю метеонаблюдений. По данным Белгидромета, в этот день воздух прогрелся почти до 13 градусов. Такая температура была зафиксирована в Пинске. В столице суточный максимум оказался выше предыдущего на 3 с половиной градуса, а в Витебске и вовсе на целых 4. Одним словом, нежданно-негаданно в середине января к нам пришел настоящий апрель, который дал свои плоды. Это буквально. Так, по стране вовсю цветут подснежники и другие первоцветы, а в огородах и садах белорусы уже собирают первый урожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На невероятную зиму обратил внимание и Президент и задал ученым вопрос, а что будет дальше. Читайте здесь. Состояние покоя не могут обрести не только озимые, которые обычно в такое время крепко спят, укутанные снежным покрывалом. В зоопарке проснулись медведи, а в ботаническом саду – рододендроны. Почему к нам пришла незапланированная весна и как спасти планету от перегрева, выясняла Арина Верховская.

Шок-контент и природная аномалия! По этим кадрам и не скажешь, что сняты они в январе. Такого января и не припомнить! Трава зеленеет, распускаются цветы. Просыпаются жуки и бабочки, началась очередная грибная волна. А у жительницы Светлогорского района в середине зимы и вовсе зацвела клубника. Но радость от такого «подарка» природы быстро сменилась тревогой. Подобные явления могут привести к неприятным последствиям.

Хочу показать еще раз, как у меня цветет Шарлотта. Ничего хорошего в этом нет. Раньше от этого она плодоносить не будет, поскольку сейчас ударят морозы. Серединка черненькая, она уже повреждена. Но без клубники не останемся. Плечо подставит промышленный гигант. В столичных теплицах ягоды выращивают круглый год. Первый урожай 2025-го уже в корзинах.

Наталья Спириденок, главный агроном тепличного комбината:

Мы единственные производители ремонтантной клубники, которая постоянно плодоносит. На досветке в защищенном грунте. Ранняя вегетация замечена и в ботаническом саду. Первые бутоны распустил рододендрон (хотя обычно это происходит в середине апреля), весенник зимующий и гамамелис. Пока это явление не массовое. Зацвели лишь единичные растения. Так что есть надежда, что официальную весну никто не отменял.

Михаил Рудевич, дендролог, старший научный сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Это, конечно, немножко аномальное явление. Если бы растения зацвели сейчас массово, то потом весеннего цветения мы бы уже не дождались. Но цветут, как правило, отдельные почки на солнцепеке.

Арина Верховская, корреспондент:

Каждое новое десятилетие в нашей стране теплее предыдущего. За последние 140 лет среднегодовая температура воздуха выросла почти на 1,5 градуса. Эта тенденция сохранится и в будущем. Так, по прогнозам синоптиков, к 2040 годам климат в Витебской области будет примерно таким же, как сейчас на Полесье. В результате потепления сместились границы агроклиматических зон. Северная практически исчезла, а новая, более теплая, появилась на юге Беларуси, что открывает новые горизонты для аграриев. Теперь урожай винограда, арбузов и дынь для нас не эксперимент, а сельхозреальность. Но такая природная сумятица, где на градуснике растет плюс, дает и минусы. В первую очередь непредсказуемость влияет на работу АПК.