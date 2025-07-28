Прямой эфир

В Британии прошли очередные акции против мигрантов

28 июля 2025 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

В Британии продолжаются антимигрантские протесты. Очередная акция состоялась в Эппинге, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии прошли очередные акции против мигрантов-2

Люди требуют от властей выселить всех просителей убежища из местной гостиницы. Опасаясь беспорядков и погромов, которыми обычно сопровождаются такие демонстрации, власти мобилизовали несколько сотен полицейских. Однако на этот раз акция прошла достаточно мирно. Одновременно в городе был организован митинг в защиту беженцев.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
Соединённые Штаты и Евросоюз договорились о торговой сделке – Трамп
28 июля 2025 07:32

Соединённые Штаты и Евросоюз договорились о торговой сделке – Трамп

В Мичигане неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра
28 июля 2025 07:08

В Мичигане неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра

Израиль объявил о ежедневных 10-часовых паузах в боевых действиях в секторе Газа
28 июля 2025 07:07

Израиль объявил о ежедневных 10-часовых паузах в боевых действиях в секторе Газа