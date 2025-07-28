В Британии прошли очередные акции против мигрантов

Люди требуют от властей выселить всех просителей убежища из местной гостиницы. Опасаясь беспорядков и погромов, которыми обычно сопровождаются такие демонстрации, власти мобилизовали несколько сотен полицейских. Однако на этот раз акция прошла достаточно мирно. Одновременно в городе был организован митинг в защиту беженцев.