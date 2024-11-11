2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений

Вне всяких сомнений, изменения климата на планете сегодня – это не только рассуждения о далеком будущем или фантазии голливудских сценаристов. Это суровая реальность, с которой столкнулись большинство государств мира. И наш регион не исключение. До окончания 2024-го еще полтора месяца, но этот год однозначно войдет в историю как самый жаркий, забрав лавры рекордсмена – 2023-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всяком случае, минувшие 10 месяцев нынешнего года – горячее тому подтверждение. А температура воздуха с июня по август в Европе, географический центр которой находится в Беларуси, была более чем на полтора градуса выше среднего уровня за последние 30 лет. При этом наиболее экстремальные условия были зафиксированы в Средиземноморском регионе и Восточной Европе, то есть опять-таки в нашем регионе.

И дело не только в Эль-Ниньо, капризном течении, на которое так любят ссылаться авторитетные климатологи мира. Совершенно очевидно, государствам сегодня нужно срочно, если не сказать экстренно, искать совместное решение назревающей глобальной проблемы. Количество жертв последствий изменения климата растет с каждым годом. Только в нынешнем в Европе из-за жары погибло более 68 тысяч человек. Вслед за температурой растет и экономический ущерб. Организация Объединенных Наций оценивает его в 2,4 триллиона долларов уже к 2030 году. А совсем недавно – под занавес XX века – он был в 10 раз меньше.