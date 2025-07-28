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Соединённые Штаты и Евросоюз договорились о торговой сделке – Трамп

28 июля 2025 07:32
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Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о торговой сделке. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, который с частной поездкой посетил Шотландию, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соединённые Штаты и Евросоюз договорились о торговой сделке – Трамп-2

Правда, соглашение заключено на довольно невыгодных для Брюсселя условиях: тариф на импорт в США из стран ЕС составит не менее 15 %. По словам главы Белого дома, все страны Евросоюза откроют свои рынки для американских товаров с нулевыми пошлинами. Также ЕС согласился купить у Вашингтона энергоресурсы на 750 миллиардов долларов и инвестировать 600 миллиардов в американскую экономику. Кроме того, страны Европы закупят в Штатах большое количество военной техники.

# Международная политика

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