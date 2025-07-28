Необычный спортивно-благотворительный проект состоялся в Минске. Физическая активность участников стала помощью тем, кто в ней нуждается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Необычный спортивно-благотворительный проект состоялся в Минске. Физическая активность участников стала помощью тем, кто в ней нуждается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всем желающим предложили испытать себя на гребных тренажерах, чтобы поддержать 10-летнюю Арину Юревич. Самые решительные приняли ультрамарафонский вызов – дистанцию в 100 километров.
Степан Заборонок:
На ближайшее будущее у меня шесть часов гребли, а гребу я два часа уже. Проехал 30 километров, а планирую 100.
Сергей Короленя:
Я преодолел дистанцию 100 метров, пока в лидерах, за 15 секунд проехал. Принимаю участие, чтобы помочь собрать средства и участвовать в благотворительности.
Георги Георгиев:
Я турист, первый раз я в Беларуси, мы из Болгарии. Увидел, что это делается с благотворительной целью, и мой мальчик решил принять участие.
Вырученные средства позволят приобрести активную инвалидную коляску. За время существования проекта помощь получили уже четверо детей.