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Необычный спортивно-благотворительный проект состоялся в Минске

28 июля 2025 07:25
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Необычный спортивно-благотворительный проект состоялся в Минске. Физическая активность участников стала помощью тем, кто в ней нуждается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычный спортивно-благотворительный проект состоялся в Минске-2

Всем желающим предложили испытать себя на гребных тренажерах, чтобы поддержать 10-летнюю Арину Юревич. Самые решительные приняли ультрамарафонский вызов – дистанцию в 100 километров.

Необычный спортивно-благотворительный проект состоялся в Минске-4

Степан Заборонок:
На ближайшее будущее у меня шесть часов гребли, а гребу я два часа уже. Проехал 30 километров, а планирую 100.

Необычный спортивно-благотворительный проект состоялся в Минске-6

Сергей Короленя:
Я преодолел дистанцию 100 метров, пока в лидерах, за 15 секунд проехал. Принимаю участие, чтобы помочь собрать средства и участвовать в благотворительности.

Необычный спортивно-благотворительный проект состоялся в Минске-8

Георги Георгиев:
Я турист, первый раз я в Беларуси, мы из Болгарии. Увидел, что это делается с благотворительной целью, и мой мальчик решил принять участие.

Вырученные средства позволят приобрести активную инвалидную коляску. За время существования проекта помощь получили уже четверо детей.

# Благотворительность

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