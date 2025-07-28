Необычный спортивно-благотворительный проект состоялся в Минске. Физическая активность участников стала помощью тем, кто в ней нуждается, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всем желающим предложили испытать себя на гребных тренажерах, чтобы поддержать 10-летнюю Арину Юревич. Самые решительные приняли ультрамарафонский вызов – дистанцию в 100 километров.

Степан Заборонок: На ближайшее будущее у меня шесть часов гребли, а гребу я два часа уже. Проехал 30 километров, а планирую 100.

Сергей Короленя: Я преодолел дистанцию 100 метров, пока в лидерах, за 15 секунд проехал. Принимаю участие, чтобы помочь собрать средства и участвовать в благотворительности.

Георги Георгиев:

Я турист, первый раз я в Беларуси, мы из Болгарии. Увидел, что это делается с благотворительной целью, и мой мальчик решил принять участие.

Вырученные средства позволят приобрести активную инвалидную коляску. За время существования проекта помощь получили уже четверо детей.