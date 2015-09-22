Климат в Беларуси меняется. Осень приходит позже, а весна - раньше

Зимы стали короче, лето - жарче, осень - протяжнее. Климат в Беларуси меняется. Это факт! С 1989 года средняя температура выросла на 1,1 градуса. Из трёх агроклиматических зон одна разрушилась полностью, и в районе Полесья образовалось новое с более протяженным вегетационным периодом и менее холодной зимой. И здесь есть свои плюсы и минусы.

Всё чаще бьются температурные рекорды. Этим летом в некоторых районах зафиксирована максимальная температура - +37 градусов. Осень приходит в наши края позже, а весна - раньше.