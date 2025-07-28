На 75-м году жизни умер известный актёр Жан-Поль Дюбуа

На 75-м году жизни ушел из жизни известный актер из Франции Жан-Поль Дюбуа. Он приобрел известность в театральных кругах в 1970-х и 1980-х годах, играя ведущие роли у выдающихся режиссеров. О причинах смерти не сообщается. Об этом пишет РИА Новости.

За свою творческую карьеру он снялся более чем в 65 кино- и телеработах, среди которых такие фильмы, как «Фанфан-тюльпан», «Видок», «Волчья пасть» и «Жизнь и ничего больше». Особенно известен по фильму 2003 года «Фанфан-Тюльпан», где он сыграл в паре с Венсаном Пересом и Пенелопой Крус.

Фото: pixabay