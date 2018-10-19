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Будем выращивать кукурузу вместо картошки, а в Бресте исчезнет зима? В Беларуси фиксируют потепление в 2 раза больше глобального

19 октября 2018 08:01
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Без зимы, но с арбузами. Ажиотаж вокруг последних исследований синоптиков не утихает вот уже какую неделю. По одному из сценариев, к середине столетия в некоторых районах Беларуси температура за окном перестанет опускаться ниже ноля, а значит снега там попросту не будет. Прямо сейчас ученые фиксируют самый продолжительный период потепления за 130 лет.

Будем выращивать кукурузу вместо картошки, а в Бресте исчезнет зима? В Беларуси фиксируют потепление в 2 раза больше глобального-1

Владимир Логинов, научный руководитель Центра климатических исследований:
Это значительное повышение температуры. По крайней мере, эта величина больше, чем повышение глобальное. Оно составляет около 0,7 градуса. А у нас почти в 2 раза больше.

Будем выращивать кукурузу вместо картошки, а в Бресте исчезнет зима? В Беларуси фиксируют потепление в 2 раза больше глобального-4

Над вопросом этой аномалии сейчас и бьются метеорологи.

Наталья Клевец, начальник отдела изучения изменений климата ГУ «Белгидромет»:
Конечно же, выброс антропогенных газов оказывает определенное влияние на изменение климата и это, наверное, один из самых главных двигателей этого повышения температуры.

Будем выращивать кукурузу вместо картошки, а в Бресте исчезнет зима? В Беларуси фиксируют потепление в 2 раза больше глобального-7

Если ничего не предпринимать, в будущем пара лишних градусов могут перевернуть с ног на голову все привычные схемы жизни. Начиная от выигрыша энергетики за счет сокращения отопительного сезона, заканчивая метаморфозами сельского хозяйства.

Владимир Логинов:
Это позволит нам возделывать кукурузу практически на большинстве территорий и получать хорошие урожаи. А вот такие культуры как картошка, овощи возникнут проблемы.

Будем выращивать кукурузу вместо картошки, а в Бресте исчезнет зима? В Беларуси фиксируют потепление в 2 раза больше глобального-10

Термоподъём затронет и водную систему Беларуси. Логичное снижение осадков вполне могут осушить реки страны. Кроме того, изменения климата аукнутся и в строительной сфере.

Наталья Клевец:
Так как меняется температура воздуха – изменяется теплоэнергетика здания. Нужно проводить какие-то новые работы по конструированию зданий, по его расположению. То есть, это всё внесет дополнительные нагрузки, дополнительные затраты и к этому нужно быть готовым.

Будем выращивать кукурузу вместо картошки, а в Бресте исчезнет зима? В Беларуси фиксируют потепление в 2 раза больше глобального-13

По жёсткому сценарию синоптиков, через каких-то 20 лет в Бресте температура будет выше 0 весь год. А это значит, что там понятие «зима» попросту исчезнет.

Будем выращивать кукурузу вместо картошки, а в Бресте исчезнет зима? В Беларуси фиксируют потепление в 2 раза больше глобального-16

Впрочем, грустить по снеговикам и думать, что делать с любимой шубой, рано. Кардинальные изменения погоды возможны только в случае, если всё человечество махнёт на планету рукой.

Владимир Логинов:
Относитесь к этому, как к сценарию. Можете себе представить, какая неопределённость в составлении прогнозов на десятилетия, столетия и так далее?!

Сейчас лучшие умы планеты проводят целые программы по снижению антропогенных выбросов и поддержанию оптимальной температуры. А значит, за урожай картошки и актуальность нового пуховика пока можно не беспокоиться.

# Погода в Беларуси # общество # Владимир Логинов # Наталья Клевец # Фотофакт # Климат Беларуси

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