Будем выращивать кукурузу вместо картошки, а в Бресте исчезнет зима? В Беларуси фиксируют потепление в 2 раза больше глобального

Без зимы, но с арбузами. Ажиотаж вокруг последних исследований синоптиков не утихает вот уже какую неделю. По одному из сценариев, к середине столетия в некоторых районах Беларуси температура за окном перестанет опускаться ниже ноля, а значит снега там попросту не будет. Прямо сейчас ученые фиксируют самый продолжительный период потепления за 130 лет.

Владимир Логинов, научный руководитель Центра климатических исследований:

Это значительное повышение температуры. По крайней мере, эта величина больше, чем повышение глобальное. Оно составляет около 0,7 градуса. А у нас почти в 2 раза больше.

Над вопросом этой аномалии сейчас и бьются метеорологи. Наталья Клевец, начальник отдела изучения изменений климата ГУ «Белгидромет»:

Конечно же, выброс антропогенных газов оказывает определенное влияние на изменение климата и это, наверное, один из самых главных двигателей этого повышения температуры.

Если ничего не предпринимать, в будущем пара лишних градусов могут перевернуть с ног на голову все привычные схемы жизни. Начиная от выигрыша энергетики за счет сокращения отопительного сезона, заканчивая метаморфозами сельского хозяйства. Владимир Логинов:

Это позволит нам возделывать кукурузу практически на большинстве территорий и получать хорошие урожаи. А вот такие культуры как картошка, овощи – возникнут проблемы.

Термоподъём затронет и водную систему Беларуси. Логичное снижение осадков вполне могут осушить реки страны. Кроме того, изменения климата аукнутся и в строительной сфере. Наталья Клевец:

Так как меняется температура воздуха – изменяется теплоэнергетика здания. Нужно проводить какие-то новые работы по конструированию зданий, по его расположению. То есть, это всё внесет дополнительные нагрузки, дополнительные затраты и к этому нужно быть готовым.

По жёсткому сценарию синоптиков, через каких-то 20 лет в Бресте температура будет выше 0 весь год. А это значит, что там понятие «зима» попросту исчезнет.