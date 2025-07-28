ЧП в США. В Мичигане неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадали 11 человек, они доставлены в больницы. Шестеро – в тяжелом состоянии. Как рассказали очевидцы, мужчина вошел в торговый зал и ножом стал наносить удары по людям. Сотрудники магазина смогли задержать нападавшего и передали его полиции. Сейчас устанавливается личность и мотивы преступника.