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В Мичигане неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра

28 июля 2025 07:08
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ЧП в США. В Мичигане неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мичигане неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра-2

Пострадали 11 человек, они доставлены в больницы. Шестеро – в тяжелом состоянии. Как рассказали очевидцы, мужчина вошел в торговый зал и ножом стал наносить удары по людям. Сотрудники магазина смогли задержать нападавшего и передали его полиции. Сейчас устанавливается личность и мотивы преступника.

# ЧП # Новости США

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