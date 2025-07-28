Израиль объявил о ежедневных 10-часовых паузах в боевых действиях в секторе Газа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ЦАХАЛ также заявили о создании коридоров для безопасного прохода колонн ООН и гуманитарных организаций, распределяющих продовольствие и медикаменты среди населения.

В командовании армии сообщили, что впервые с начала войны продовольственные грузы были сброшены в анклав на парашютах. Это решение направлено на облегчение работы ООН и международных организаций, которые сталкиваются с серьезными трудностями при доставке помощи мирному населению Газы на фоне стремительно ухудшающейся гуманитарной ситуации.