Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста

29 июня 1984 года по рельсам пробежал первый поезд минского метро.

Иван Овсяник, машинист первого поезда минского метро:

Вот этот вагон, в котором ехали все приглашённые – тогдашняя элита города, начиная от первого секретаря комитета партии, был приглашён наш первый космонавт, приглашены все значимые люди: секретари горкомов, райисполкомов, директора заводов. Были заняты только сидячие места. Проезжали мы от станции до станции, на каждой станции останавливались, они выходили, ознакамливались с архитектурой.

Иван Овсяник управлял тем самым первым составом. О том, что сменил скорые поезда на подземные, нисколько не жалеет. После того, как кадры дали добро, он тут же отправился, в 1983 году, ещё с тремя десятками таких же добровольцев в Киев на обучение. Иван Овсяник:

Состав был хороший, они были ещё новые, только обкатанные. Поэтому прошло без всяких нюансов. Мне вручили памятный значок, девчонки принесли букет цветов, и меня сразу же сменили.

На самом деле, пробный поезд прошёл по линии за несколько месяцев до торжественного открытия – 24 марта. Генеральная репетиция, правда, была не совсем удачной.

Григорий Якимков, ведущий инженер по безопасности движения службы движения ГП «Минский метрополитен»:

Были проблемы на одном из участков, когда не держало напряжение. Об этом знал и машинист. А первый поезд вёл Женя Третьяк 24 марта 1984 года. Пришлось им разогнаться, и вот они проскочили этот участок, чтобы дальше запитаться. То есть, те, кто ехал там в составе, этого и не поняли, не заметили. Некоторым удалось приоткрыть завесу тайны чуть раньше, благодаря субботникам в подземке. Тогда на них рвались все. Оставив домашние дела и заперев рабочие кабинеты, минчане наводили лоск на новеньких станциях.

На открытие ждали высоких гостей со всего Советского Союза.

Алексей Серегин, начальник УП «Минскметрострой» в 1995-2008 годы:

Приходили с заводов, организаций, помогали в уборке, наведении порядка. Потому что сроки были очень сжатые по пуску. И поэтому было очень много со стороны граждан помощи в таких подсобных работах. Григорий Якимков:

Сам митинг был на станции «Площадь Ленина». Туда были приглашены гости. Это была дата – готовилось 40-летие освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.