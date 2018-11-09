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Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста

09 ноября 2018 18:44
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29 июня 1984 года по рельсам пробежал первый поезд минского метро.

Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста-1

Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста-3

Иван Овсяник, машинист первого поезда минского метро:
Вот этот вагон, в котором ехали все приглашённые – тогдашняя элита города, начиная от первого секретаря комитета партии, был приглашён наш первый космонавт, приглашены все значимые люди: секретари горкомов, райисполкомов, директора заводов.

Были заняты только сидячие места.

Проезжали мы от станции до станции, на каждой станции останавливались, они выходили, ознакамливались с архитектурой.

Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста-6

Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста-8

Иван Овсяник управлял тем самым первым составом. О том, что сменил скорые поезда на подземные, нисколько не жалеет. После того, как кадры дали добро, он тут же отправился, в 1983 году, ещё с тремя десятками таких же добровольцев в Киев на обучение.

Иван Овсяник:
Состав был хороший, они были ещё новые, только обкатанные. Поэтому прошло без всяких нюансов. Мне вручили памятный значок, девчонки принесли букет цветов, и меня сразу же сменили.

Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста-11

На самом деле, пробный поезд прошёл по линии за несколько месяцев до торжественного открытия – 24 марта. 

Генеральная репетиция, правда, была не совсем удачной.

Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста-14

Григорий Якимков, ведущий инженер по безопасности движения службы движения ГП «Минский метрополитен»:
Были проблемы на одном из участков, когда не держало напряжение. Об этом знал и машинист. А первый поезд вёл Женя Третьяк 24 марта 1984 года. Пришлось им разогнаться, и вот они проскочили этот участок, чтобы дальше запитаться. То есть, те, кто ехал там в составе, этого и не поняли, не заметили.

Некоторым удалось приоткрыть завесу тайны чуть раньше, благодаря субботникам в подземке. Тогда на них рвались все. Оставив домашние дела и заперев рабочие кабинеты, минчане наводили лоск на новеньких станциях.

Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста-17

Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста-19

Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста-21

На открытие ждали высоких гостей со всего Советского Союза.

Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста-24

Алексей Серегин, начальник УП «Минскметрострой» в 1995-2008 годы:
Приходили с заводов, организаций, помогали в уборке, наведении порядка. Потому что сроки были очень сжатые по пуску. И поэтому было очень много со стороны граждан помощи в таких подсобных работах.

Григорий Якимков:
Сам митинг был на станции «Площадь Ленина». Туда были приглашены гости. Это была дата – готовилось 40-летие освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста-27

Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста-29

Как открывали минское метро: уникальные кадры и рассказ первого машиниста-31

Каждая станция – от «Института культуры» и до «Московской» – была настоящим шедевром. Люди ходили по платформе, словно по музею, любуясь сводчатыми арками, люстрами и мозаикой на стенах.

# Минское метро # общество # Иван Овсяник # Григорий Якимков # Алексей Серегин

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