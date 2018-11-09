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Тайны минского метро: как исчезла станция «Комсомольская» и куда ведёт ветка перед «Октябрьской»

09 ноября 2018 18:44
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Метро породило множество слухов. Один из них живёт до сих пор.

Якобы существует так называемое метро-2.

Тайны минского метро: как исчезла станция «Комсомольская» и куда ведёт ветка перед «Октябрьской»-1

Впрочем, специалисты, как один, уверяют…

Тайны минского метро: как исчезла станция «Комсомольская» и куда ведёт ветка перед «Октябрьской»-4

Иван Овсяник, машинист первого поезда минского метро:
Машинист-инструктор тогда собрал всех машинистов и сказал: «Вы должны пройти по тоннелю и посмотреть, где вы будете ездить». Мы прошли по тоннелю от «Института культуры» до «Московской», нигде ничего постороннего, никуда входов лишних мы не видели.

Тайны минского метро: как исчезла станция «Комсомольская» и куда ведёт ветка перед «Октябрьской»-7

Григорий Якимков, ведущий инженер по безопасности движения службы движения ГП «Минский метрополитен»:
Нет у нас метро-2. Вот, как на духу!

Если ехать на станцию «Октябрьская» со стороны «Площади Победы», то можно увидеть, как подземный тоннель расширяется, а потом появляются еще одни рельсы.

Ходит легенда, что они ведут в засекреченную ветку.

Тайны минского метро: как исчезла станция «Комсомольская» и куда ведёт ветка перед «Октябрьской»-10

Тайны минского метро: как исчезла станция «Комсомольская» и куда ведёт ветка перед «Октябрьской»-12

Однако, всё, на самом деле, куда прозаичнее.

Иван Овсяник:
Ответвление было, да, для второй линии. То же самое, как сейчас, вторую линию запустили и на станции «Фрунзенская» есть ответвление на 3-ю линию. То есть, машинисты, когда уже запустили до «Пушкинской», видели, что вот тут, наверное, будет съезд на 3-ю линию. Заранее всё планируется.

Тайны минского метро: как исчезла станция «Комсомольская» и куда ведёт ветка перед «Октябрьской»-15

А вот ещё один интригующий факт. Оказывается, между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина» есть ещё одна.

Тайны минского метро: как исчезла станция «Комсомольская» и куда ведёт ветка перед «Октябрьской»-18

Алексей Мурачглавный инженер УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:
Станция «Комсомольская». Была предусмотрена возможность её сооружения, потому что станционный комплекс сооружается в месте, где имеется высокий пассажиропоток. В месте расположения «Комсомольской» станции пассажиропотока на момент пуска линии не было. Поэтому сооружены конструкции тоннелей, позволяющие потом выполнить сооружение этой станции.

Эта исчезнувшая девятая станция фигурирует и на отдельных ранних схемах метрополитена.

Тайны минского метро: как исчезла станция «Комсомольская» и куда ведёт ветка перед «Октябрьской»-21

«Комсомольская» была запроектирована в районе здания КГБ и перекрёстка проспекта с одноимённой улицей. Строить же её не стали из-за короткого перегона между «Октябрьской» и «Площадью Ленина». Но в случае надобности её можно возвести прямо во время работы действующего метро.

Тайны минского метро: как исчезла станция «Комсомольская» и куда ведёт ветка перед «Октябрьской»-24

Валерий Чеканов, заместитель главного инженера ОАО «Минскметропроект»:
Такой опыт есть в Советском Союзе. Так в Москве была построена станция «Войковская» – тоже в действующем метрополитене, без снятия движения.

Построить вход и выход, уверяют специалисты, небольшая проблема.

# Минское метро # общество # Иван Овсяник # Григорий Якимков # Алексей Мурач # Валерий Чеканов

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