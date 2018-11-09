Тайны минского метро: как исчезла станция «Комсомольская» и куда ведёт ветка перед «Октябрьской»

Метро породило множество слухов. Один из них живёт до сих пор. Якобы существует так называемое метро-2.

Впрочем, специалисты, как один, уверяют…

Иван Овсяник, машинист первого поезда минского метро:

Машинист-инструктор тогда собрал всех машинистов и сказал: «Вы должны пройти по тоннелю и посмотреть, где вы будете ездить». Мы прошли по тоннелю от «Института культуры» до «Московской», нигде ничего постороннего, никуда входов лишних мы не видели.

Григорий Якимков, ведущий инженер по безопасности движения службы движения ГП «Минский метрополитен»:

Нет у нас метро-2. Вот, как на духу! Если ехать на станцию «Октябрьская» со стороны «Площади Победы», то можно увидеть, как подземный тоннель расширяется, а потом появляются еще одни рельсы. Ходит легенда, что они ведут в засекреченную ветку.

Однако, всё, на самом деле, куда прозаичнее. Иван Овсяник:

Ответвление было, да, для второй линии. То же самое, как сейчас, вторую линию запустили и на станции «Фрунзенская» есть ответвление на 3-ю линию. То есть, машинисты, когда уже запустили до «Пушкинской», видели, что вот тут, наверное, будет съезд на 3-ю линию. Заранее всё планируется.

А вот ещё один интригующий факт. Оказывается, между станциями «Октябрьская» и «Площадь Ленина» есть ещё одна.

Алексей Мурач, главный инженер УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

Станция «Комсомольская». Была предусмотрена возможность её сооружения, потому что станционный комплекс сооружается в месте, где имеется высокий пассажиропоток. В месте расположения «Комсомольской» станции пассажиропотока на момент пуска линии не было. Поэтому сооружены конструкции тоннелей, позволяющие потом выполнить сооружение этой станции. Эта исчезнувшая девятая станция фигурирует и на отдельных ранних схемах метрополитена.

«Комсомольская» была запроектирована в районе здания КГБ и перекрёстка проспекта с одноимённой улицей. Строить же её не стали из-за короткого перегона между «Октябрьской» и «Площадью Ленина». Но в случае надобности её можно возвести прямо во время работы действующего метро.