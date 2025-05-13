В Минске проходят международные XXХI Кирилло-Мефодиевские чтения
Минск принимает международные Кирилло-Мефодиевские чтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз они посвящены 1700-летию Никейского собора, ознаменовавшего начало новой эпохи в истории церкви.
Ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения – добрая традиция. Это особо подчеркнул владыка Вениамин. Форум объединяет духовенство, а также экспертов и ученых из разных стран, работающих в области богословия, истории, философии, культурологии и религиоведения. Темой дискуссии в этом году стала история христианской веры.
Александра Латышева, студентка Белорусского государственного университета:
Мне очень понравилась эта конференция, можно было задать много различных вопросов, актуально для моего факультета. Прошла конференция довольно быстро, понятно все, я бы сходила с удовольствием еще раз.
Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси, председатель Конференции католических епископов Беларуси:
Важна, што мы перадаем веды і запрашаем студэнтаў да гэтага дыялогу, каб яны спазнавалі, спазнавалі не толькі гэтае жыццё, якое мы бачым, але і тое, што адбываецца ў нашым сэрцы, тое, што перадалі нам Святыя Кірыл і Мяфодзій. А гэта еднасць.
Напомним, уже в июне православные и католики отметят ровно 1700 лет с момента Первого Никейского собора, на котором определили в том числе и время празднования Пасхи.