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В Минске проходят международные XXХI Кирилло-Мефодиевские чтения

13 мая 2025 17:03
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Минск принимает международные Кирилло-Мефодиевские чтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз они посвящены 1700-летию Никейского собора, ознаменовавшего начало новой эпохи в истории церкви.

Ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения – добрая традиция. Это особо подчеркнул владыка Вениамин. Форум объединяет духовенство, а также экспертов и ученых из разных стран, работающих в области богословия, истории, философии, культурологии и религиоведения. Темой дискуссии в этом году стала история христианской веры. 

В Минске проходят международные XXХI Кирилло-Мефодиевские чтения-2

Александра Латышева, студентка Белорусского государственного университета:
Мне очень понравилась эта конференция, можно было задать много различных вопросов, актуально для моего факультета. Прошла конференция довольно быстро, понятно все, я бы сходила с удовольствием еще раз.

В Минске проходят международные XXХI Кирилло-Мефодиевские чтения-4

Иосиф Станевский, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси, председатель Конференции католических епископов Беларуси:
Важна, што мы перадаем веды і запрашаем студэнтаў да гэтага дыялогу, каб яны спазнавалі, спазнавалі не толькі гэтае жыццё, якое мы бачым, але і тое, што адбываецца ў нашым сэрцы, тое, што перадалі нам Святыя Кірыл і Мяфодзій. А гэта еднасць.

Напомним, уже в июне православные и католики отметят ровно 1700 лет с момента Первого Никейского собора, на котором определили в том числе и время празднования Пасхи.

# Религия # Иосиф Станевский

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