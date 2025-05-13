В Минске проходят международные XXХI Кирилло-Мефодиевские чтения

Минск принимает международные Кирилло-Мефодиевские чтения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз они посвящены 1700-летию Никейского собора, ознаменовавшего начало новой эпохи в истории церкви.

Ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения – добрая традиция. Это особо подчеркнул владыка Вениамин. Форум объединяет духовенство, а также экспертов и ученых из разных стран, работающих в области богословия, истории, философии, культурологии и религиоведения. Темой дискуссии в этом году стала история христианской веры.