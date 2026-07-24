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Новости по тегу #Игорь Лазарев

На базе 72-го гвардейского учебного центра проходят сборы центра патриотического воспитания «Вектор»
24 июля 2026 06:58

На базе 72-го гвардейского учебного центра проходят сборы центра патриотического воспитания «Вектор»

Сергеенко: клубы военно-патриотического воспитания – мощное оружие, которое помогает воспитывать молодёжь
18 февраля 2025 17:39

Сергеенко: клубы военно-патриотического воспитания – мощное оружие, которое помогает воспитывать молодёжь

В Минской области более 3 тысяч ребят занимаются в военно-патриотических клубах
04 ноября 2024 14:43

В Минской области более 3 тысяч ребят занимаются в военно-патриотических клубах

«Почувствовать эту ауру, шум движущегося строя». Как готовят юных бойцов в лагере «Вектор»?
11 июля 2022 06:46

«Почувствовать эту ауру, шум движущегося строя». Как готовят юных бойцов в лагере «Вектор»?

З акцэнтам на спадчыну. У чым асаблівасць фестываля беларускай песні і паэзіі ў 2022 годзе?
10 июня 2022 21:55

З акцэнтам на спадчыну. У чым асаблівасць фестываля беларускай песні і паэзіі ў 2022 годзе?

«У нас форма, учебное оружие, свои атрибуты». Детский лагерь открылся на базе 72-го учебного центра в Печах
13 июля 2021 06:46

«У нас форма, учебное оружие, свои атрибуты». Детский лагерь открылся на базе 72-го учебного центра в Печах

Знать что ты защищаешь и кого: в Жодино прошли рождественские образовательные чтения
09 декабря 2016 14:55

Знать что ты защищаешь и кого: в Жодино прошли рождественские образовательные чтения