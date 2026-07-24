Новости по тегу #Игорь Лазарев

В течение 9 дней юноши и девушки живут на территории центра, полностью погружаясь в армейский распорядок и занятия по начальной военной подготовке.
Игорь Сергеенко посетил один из крупнейших центров патриотического воспитания молодежи «Вектор» в Жодино.
Огромное внимание в стране уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения: так, только в Минской области действует свыше 125 военно-патриотических клубов, в которых занимаются более 3 тысяч ребят.
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