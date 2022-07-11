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«Почувствовать эту ауру, шум движущегося строя». Как готовят юных бойцов в лагере «Вектор»?

11 июля 2022 06:46
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Новости Беларуси. Возможность окунуться в настоящую армейскую жизнь появилась у школьников Борисовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Почувствовать эту ауру, шум движущегося строя». Как готовят юных бойцов в лагере «Вектор»?-1

Именно там на базе воинской части появился еще один патриотический лагерь «Вектор», где ребята в период летних каникул могут и сил набраться, и пройти своего рода школу мужества. Здесь их учат не только правильно заправлять кровати, но и ориентироваться на местности, разводить костры из подручных средств, оказывать медицинскую помощь. Несмотря на игровую форму занятий, с каждым днем у подростков все больше активностей. Развиваются ребята не только физически, но и культурно – посещают экскурсии.

«Почувствовать эту ауру, шум движущегося строя». Как готовят юных бойцов в лагере «Вектор»?-4

Игорь Лазарев, руководитель центра ​патриотического воспитания молодежи «Вектор»:
Появляется необходимость военизированных сборов на территории части для того, чтобы почувствовать эту ауру, шум движущегося строя, когда роты идут берцами и действительно слышно, что это идет армия. Засыпаем и просыпаемся под этот звук. Это действительно здорово. Это романтика армейской службы.

«Почувствовать эту ауру, шум движущегося строя». Как готовят юных бойцов в лагере «Вектор»?-7

Ян Канышев, воспитанник военно-патриотического клуба «Вектор»:
Такого рода тренировка жизненная ежедневно. В начале приходят такие суслики, а потом уже окрепнувшие орлята, которые готовы вылететь в самостоятельную жизнь.

«Почувствовать эту ауру, шум движущегося строя». Как готовят юных бойцов в лагере «Вектор»?-10

С каждым годом желающих пройти курс молодого бойца становится все больше. Так, летом 2021-го в военно-патриотических лагерях отдохнули порядка 10 тысяч школьников.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Игорь Лазарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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