«Почувствовать эту ауру, шум движущегося строя». Как готовят юных бойцов в лагере «Вектор»?

Новости Беларуси. Возможность окунуться в настоящую армейскую жизнь появилась у школьников Борисовского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно там на базе воинской части появился еще один патриотический лагерь «Вектор», где ребята в период летних каникул могут и сил набраться, и пройти своего рода школу мужества. Здесь их учат не только правильно заправлять кровати, но и ориентироваться на местности, разводить костры из подручных средств, оказывать медицинскую помощь. Несмотря на игровую форму занятий, с каждым днем у подростков все больше активностей. Развиваются ребята не только физически, но и культурно – посещают экскурсии.

Игорь Лазарев, руководитель центра ​патриотического воспитания молодежи «Вектор»:

Появляется необходимость военизированных сборов на территории части для того, чтобы почувствовать эту ауру, шум движущегося строя, когда роты идут берцами и действительно слышно, что это идет армия. Засыпаем и просыпаемся под этот звук. Это действительно здорово. Это романтика армейской службы.

Ян Канышев, воспитанник военно-патриотического клуба «Вектор»:

Такого рода тренировка жизненная ежедневно. В начале приходят такие суслики, а потом уже окрепнувшие орлята, которые готовы вылететь в самостоятельную жизнь.