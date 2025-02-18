Сергеенко: клубы военно-патриотического воспитания – мощное оружие, которое помогает воспитывать молодёжь
Клубы военно-патриотического воспитания – мощное оружие, которое помогает воспитывать молодежь. Это отметил председатель Палаты представителей Беларуси. 18 февраля Игорь Сергеенко посетил один из крупнейших центров патриотического воспитания молодежи «Вектор» в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У ребят насыщенная жизнь. Они занимаются допризывной подготовкой, осваивают специальные навыки. «Вектор» нацелен на расширение у молодого поколения знаний о стране и ее национальных героях, приобщение их к истории и духовным ценностям народа. В его рядах 40 юношей и девушек. Многие из них в будущем планируют связать свою жизнь с силовыми структурами.
Егор Шеремет, воспитанник Центра патриотического воспитания молодежи «Вектор»:
Я пришел сюда практически пять лет назад. Просто была мечта стать военным. И так получилось, что нашли это место. И мне здесь очень нравится.
Игорь Лазарев, руководитель Центра патриотического воспитания молодежи «Вектор»:
Разносторонние у нас векторы жизни нашего «Вектора». Это и помощь пожилым людям, это и новогодние утренники для детей-инвалидов. Это различные акции городские. Надо где-то подмести, помочь что-то построить – мы сразу с удовольствием откликаемся и едем туда. Кто же, если не мы, если не молодые мальчишки и девчонки, которые ходят сюда?
Для гостей центра провели экскурсию, ознакомили с бытом и особенностями учебной программы, а также представили музей, созданный руками курсантов. За без малого 26 лет работы через «Вектор» прошли более 2 тысяч человек. Среди выпускников немало офицеров. Профориентационная работа – один из приоритетов военно-патриотических клубов.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ребята здесь начинают формироваться как личности. Они учатся чувству товарищества, любви к Родине. Они понимают, как сегодня можно защищать Родину с оружием в руках и что для этого нужно делать. Они занимаются физической подготовкой. И сюда приходят дети от 9 до 16 лет, самых разных возрастов. Старшие учат младших, средние учат еще меньших. И вот на таких энтузиастах, на таких организаторах держится система.
Количество военно-патриотических клубов в стране постоянно увеличивается. Только в Минской области их порядка полутора сотен. Они объединяют около 3,5 тысячи детей.