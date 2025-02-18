Сергеенко: клубы военно-патриотического воспитания – мощное оружие, которое помогает воспитывать молодёжь

Клубы военно-патриотического воспитания – мощное оружие, которое помогает воспитывать молодежь. Это отметил председатель Палаты представителей Беларуси. 18 февраля Игорь Сергеенко посетил один из крупнейших центров патриотического воспитания молодежи «Вектор» в Жодино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У ребят насыщенная жизнь. Они занимаются допризывной подготовкой, осваивают специальные навыки. «Вектор» нацелен на расширение у молодого поколения знаний о стране и ее национальных героях, приобщение их к истории и духовным ценностям народа. В его рядах 40 юношей и девушек. Многие из них в будущем планируют связать свою жизнь с силовыми структурами.

Егор Шеремет, воспитанник Центра патриотического воспитания молодежи «Вектор»:

Я пришел сюда практически пять лет назад. Просто была мечта стать военным. И так получилось, что нашли это место. И мне здесь очень нравится.

Игорь Лазарев, руководитель Центра патриотического воспитания молодежи «Вектор»:

Разносторонние у нас векторы жизни нашего «Вектора». Это и помощь пожилым людям, это и новогодние утренники для детей-инвалидов. Это различные акции городские. Надо где-то подмести, помочь что-то построить – мы сразу с удовольствием откликаемся и едем туда. Кто же, если не мы, если не молодые мальчишки и девчонки, которые ходят сюда?