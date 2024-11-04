В Минской области более 3 тысяч ребят занимаются в военно-патриотических клубах

О любви к родине с детства. Огромное внимание в стране уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения: так, только в Минской области действует свыше 125 военно-патриотических клубов, в которых занимаются более 3 тысяч ребят. К слову, также создаются тематические кружки, объединения по интересам и даже целые центры. Один из таких работает в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ О его деятельности и воспитанниках расскажет корреспондент Дарья Авсюк.

Маргарита Лойко – ученица женской гимназии, а после уроков – занятие по интересам. Не совсем обычное для девочки. Она занимается в военно-патриотическом центре «Вектор». С гордостью носит форму и чеканит шаг. Физическая и медицинская подготовка, военные сборы летом и многое другое. Для кого-то это не просто занятия, а первый шаг к будущей профессии. В будущем Маргарита хочет поступить в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси и помогать людям.

Маргарита Лойко, ученица женской гимназии:

Это очень интересное место. Я обожаю сюда ходить. Все свободное время я провожу здесь. Мне нравится не только военное время, но и ребята, как Игорь Алексеевич это все преподносит. То есть тут не только допризывная подготовка, тут ты учишься быстрее соображать, быстро выполнять какие-то задания, что-то принести и помочь.

Центр патриотического воспитания «Вектор» существует уже 25 лет. За это время через него прошли порядка 6 тысяч мальчишек и девчонок. Многие связали свою жизнь со службой в различных силовых структурах. Занятия здесь ведет Игорь Лазарев. Кроме допризывной и медицинской подготовки, воспитанники осваивают военную историю, изучают традиции своего края. Именно благодаря самим курсантам, а также их руководителю в «Векторе» была создана комната истории, напоминающая мини-музей.