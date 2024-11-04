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В Минской области более 3 тысяч ребят занимаются в военно-патриотических клубах

04 ноября 2024 14:43
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О любви к родине с детства. Огромное внимание в стране уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения: так, только в Минской области действует свыше 125 военно-патриотических клубов, в которых занимаются более 3 тысяч ребят. К слову, также создаются тематические кружки, объединения по интересам и даже целые центры. Один из таких работает в Жодино, сообщили в программе «Минщина» на СТВ

О его деятельности и воспитанниках расскажет корреспондент Дарья Авсюк.

В Минской области более 3 тысяч ребят занимаются в военно-патриотических клубах-2

Маргарита Лойко – ученица женской гимназии, а после уроков – занятие по интересам. Не совсем обычное для девочки. Она занимается в военно-патриотическом центре «Вектор». С гордостью носит форму и чеканит шаг. Физическая и медицинская подготовка, военные сборы летом и многое другое. Для кого-то это не просто занятия, а первый шаг к будущей профессии.

В будущем Маргарита хочет поступить в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси и помогать людям.

В Минской области более 3 тысяч ребят занимаются в военно-патриотических клубах-4

Маргарита Лойко, ученица женской гимназии:
Это очень интересное место. Я обожаю сюда ходить. Все свободное время я провожу здесь. Мне нравится не только военное время, но и ребята, как Игорь Алексеевич это все преподносит. То есть тут не только допризывная подготовка, тут ты учишься быстрее соображать, быстро выполнять какие-то задания, что-то принести и помочь.

В Минской области более 3 тысяч ребят занимаются в военно-патриотических клубах-6

Центр патриотического воспитания «Вектор» существует уже 25 лет. За это время через него прошли порядка 6 тысяч мальчишек и девчонок. Многие связали свою жизнь со службой в различных силовых структурах. Занятия здесь ведет Игорь Лазарев. Кроме допризывной и медицинской подготовки, воспитанники осваивают военную историю, изучают традиции своего края. Именно благодаря самим курсантам, а также их руководителю в «Векторе» была создана комната истории, напоминающая мини-музей.

В Минской области более 3 тысяч ребят занимаются в военно-патриотических клубах-8

Игорь Лазарев, руководитель военно-патриотического центра «Вектор»:
«Вектор» – это жизнь. Я не представляю себя без «Вектора» и для меня это действительно большая часть жизни. 28 лет я отдал служению в Вооруженных Силах, а теперь я 25 лет тружусь на ниве патриотического воспитания молодежи. 

Подробности в видео.

# Образование в Беларуси # Игорь Лазарев # Дарья Авсюк

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