Национальный символ страны. Что вы не знали об истории создания Дворца Республики?

Октябрьская площадь – одна из самых больших и узнаваемых в Минске, и к тому же с богатой историей. До 1984 года ее называли «центральной», а до 49-го ее вовсе не существовало, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Элла Маркевич, корреспондент: В центре площади возвышается Дворец Республики, когда-то самый известный долгострой в Беларуси, построенный в форме периптера из стекла и бетона. А в бурные 90-е закрытый котлован заброшенной стройки минчане шутя называли саркофагом.

1995 года, по указу Президента, строительство Дворца Республики было возобновлено. Именно тогда он получил свое нынешнее название. Перед строителями стояла непростая задача – создать уникальное здание, которое бы соответствовало статусу многофункционального комплекса. В процессе возведения использовались белорусские материалы. В эксплуатацию здание вводилось поэтапно, чтобы эффективно использовать те помещения, которые уже сданы.

Сегодня это одна из самых ключевых культурно-просветительских площадок страны. Именно здесь проходят грандиозные концерты и значимые события, в том числе и мероприятия государственного уровня.

Большой зал – это настоящая жемчужина Дворца Республики с вместительностью на 2 700 мест. Он впечатляет своей многогранной архитектурой. Это партеры, амфитеатр, балкон и уютные лоджии. Сцена Большого зала – самое технически насущное место. Только представьте, глубина площадки достигает 22 метров, а ширина превышает 30. Здесь бы мог спокойно разместиться девятиэтажный дом. Ключевые вопросы развития нашего государства. Наивысший орган народовластия, теперь уже закрепленный на конституционном уровне, собирает делегатов со всей Беларуси именно здесь.