Серия концертов-реквиемов пройдет в Минске по 12 апреля – увидеть их смогут жители всех областей

Дань памяти всем жертвам и героям Великой Отечественной войны. Концерт-реквием «Каждый третий» 7 апреля увидят делегации из Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это тяжелый и честный рассказ о судьбах простых людей, синтез песен о войне и победе, уникальных кадров хроники, исторических фактов.

В фойе работают тематические выставки. Так, в экспозиции «Подвиги и судьбы партизан в документах» собраны уникальные фотографии, наградные листы, боевые характеристики участников партизанского движения. Именно они проводили диверсии, разрушали коммуникации, уничтожали транспорт и взрывали склады врагов. Всеми силами приближали Победу. Выставка представляет собой уникальный интернет-проект, где содержатся данные о сотнях тысяч партизан и подпольщиков Беларуси. Найти информацию о своем герое можно при помощи интерактивного табло.

Лариса Шинкевич:

Мой отец был в партизанах Лепельщины Витебской области. Рассказывал про ужасные времена, трудности какие были. И вот мне запомнился один случай, как он рассказал, как их засосало в болото, и вышли с этого болота пару человек. Мы поняли, что время было трудное.

Концерты-реквиемы пройдут во Дворце Республики по 12 апреля. Увидеть их смогут жители всех областей Беларуси.