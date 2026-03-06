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Новости по тегу #Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь

В Госкомитете по науке и технологиям рассказали о ключевых достижениях и перспективных задачах
06 марта 2026 13:43

В Госкомитете по науке и технологиям рассказали о ключевых достижениях и перспективных задачах

Лукашенко: обнаглели до крайней степени – дешёвый природный газ, поэтому дрова нам уже не нужны
04 марта 2025 18:00

Лукашенко: обнаглели до крайней степени – дешёвый природный газ, поэтому дрова нам уже не нужны

Госкомитет по науке и технологиям подводит итоги деятельности за 2024-й
18 февраля 2025 11:14

Госкомитет по науке и технологиям подводит итоги деятельности за 2024-й

Александр Лукашенко: Платить шальных денег с 1 января мы никому не будем. В том числе ученым
05 августа 2013 13:25

Александр Лукашенко: Платить шальных денег с 1 января мы никому не будем. В том числе ученым

Белорусские учёные примут участие в создании лаборатории по изучению минеральных ресурсов Лаоса
04 июля 2013 15:33

Белорусские учёные примут участие в создании лаборатории по изучению минеральных ресурсов Лаоса

22 мая 2012 13:56

Белорусы наращивают экспорт технологий в Китай