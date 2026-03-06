Новости по тегу #Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь

В ближайшие пять лет в нашей стране планируют внедрить около тысячи новых высокотехнологичных разработок в реальный сектор экономики.
«Бумага, мебель, картон, упаковка, обои – это конечный товар, который мы умеем делать. В основе – деревопереработка. Но это конечный товар, высокая добавленная стоимость. Поэтому на это надо обращать внимание».
При участии комитета в стране появилось 12 высокотехнологичных производств, причем 11 из них – в регионах.
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