Новости Беларуси. Белорусские учёные примут участие в создании лаборатории по изучению минеральных ресурсов Лаоса. Соответствующий меморандум 4 июля был подписан в Минске между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерством науки и технологий Лаоса.

Среди перспективных направлений сотрудничества - также сельское хозяйство, энергетика, медицина и биотехнологии, создание беспилотных авиакомплексов и дорожное строительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Войтов, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Лаос, конечно, для нас - страна, с которой мы только начинаем сотрудничество. Но это довольно эффективно и быстро развивающаяся страна в Азии, которая проявляет, в том числе, большой интерес к научным разработкам Республики Беларусь.

Бовенгхам Вонгдар, министр науки и технологий Лаоса:

У вас есть технологии, у вас есть развитие, наука. А у нас в стране есть богатые природные ресурсы. Поэтому мы можем на этой основе вырабатывать общие направления.