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Белорусские учёные примут участие в создании лаборатории по изучению минеральных ресурсов Лаоса

04 июля 2013 15:33
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Новости Беларуси. Белорусские учёные примут участие в создании лаборатории по изучению минеральных ресурсов Лаоса. Соответствующий меморандум 4 июля был подписан в Минске между Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерством науки и технологий Лаоса. 

Среди перспективных направлений сотрудничества - также сельское хозяйство, энергетика, медицина и биотехнологии, создание беспилотных авиакомплексов и дорожное строительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Войтов, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
Лаос, конечно, для нас - страна, с которой мы только начинаем сотрудничество. Но это довольно эффективно и быстро развивающаяся страна в Азии, которая проявляет, в том числе, большой интерес к научным разработкам Республики Беларусь.

Бовенгхам Вонгдар, министр науки и технологий Лаоса:
У вас есть технологии, у вас есть развитие, наука. А у нас в стране есть богатые природные ресурсы. Поэтому мы можем на этой основе вырабатывать общие направления.

# Международное сотрудничество # Игорь Войтов # Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь # Беларусь-Лаос # Бовенгхам Вонгдар # Министерство науки и технологий Лаоса

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