Новости по тегу #Елена Бельская

Важно понимать, что некоторые виды нарушения ритма сердца могут быть временными и не представлять серьезной угрозы, тогда как другие требовать внимательного наблюдения и лечения.
Если тики стали причиной беспокойства, первое, что нужно помнить родителям – не паниковать.
В случае, если у малыша появились признаки недомогания, необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы своевременно начать лечение и предотвратить осложнения.
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