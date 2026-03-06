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Новости по тегу #Елена Бельская

Как определить нарушение ритма сердца у ребенка? Врачи медцентра «Нордин» поделились советами
06 марта 2026 08:44

Как определить нарушение ритма сердца у ребенка? Врачи медцентра «Нордин» поделились советами

Нервные тики у детей – повод обратиться к врачу! Специалисты медцентра «Нордин» про причины и лечение
07 ноября 2025 13:09

Нервные тики у детей – повод обратиться к врачу! Специалисты медцентра «Нордин» про причины и лечение

Кишечная инфекция у ребёнка – педиатр центра «Нордин» рассказала, как оказать первую помощь
24 июля 2025 07:32

Кишечная инфекция у ребёнка – педиатр центра «Нордин» рассказала, как оказать первую помощь

Педиатр: зелёнка все ещё актуальна. Как ухаживать за ребёнком, больным ветрянкой?
15 марта 2024 08:16

Педиатр: зелёнка все ещё актуальна. Как ухаживать за ребёнком, больным ветрянкой?

Врачи рекомендуют провести чек-ап организма перед началом холодов. Вот почему важно обследоваться
12 сентября 2023 12:34

Врачи рекомендуют провести чек-ап организма перед началом холодов. Вот почему важно обследоваться

«Хорошо реагируют на белый шум». Как улучшить сон ребёнка, рассказал педиатр
31 января 2023 07:50

«Хорошо реагируют на белый шум». Как улучшить сон ребёнка, рассказал педиатр

«Они не могут так эффективно сопротивляться». Для каких детей особо опасны кишечные инфекции?
14 июня 2022 09:41

«Они не могут так эффективно сопротивляться». Для каких детей особо опасны кишечные инфекции?