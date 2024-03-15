Педиатр: зелёнка все ещё актуальна. Как ухаживать за ребёнком, больным ветрянкой?

Раньше из-за схожих симптомов этот недуг считали разновидностью черной оспы. Одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире – ветрянка. Сам вирус передается через прямой контакт с носителем, но проявляется он не сразу – инкубационный период может составлять до трех недель.

Елена Бельская, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Возбудителем ветряной оспы является Varicella Zoster. Относится к герпис-вирусным инфекциям. Заболевание чрезвычайно заразное, практически 9 из 10 детей, которые находятся в контакте, ветрянкой заболевают. Распространение весьма велико, особенно если дети и взрослые в том числе не вакцинированы или не переболели в свое время ветряной оспой.

К первым признакам ветрянки относят повышенную температуру, снижение аппетита и появление сыпи по всему телу, которая со временем превращается в пузырьки, заполненные жидкостью. Как правило, ветрянкой болеют только один раз, после перенесенной инфекции организм вырабатывает устойчивый иммунитет. Елена Бельская:

С ветрянкой знакомы практически все. Маленьких зеленых человечков мы наблюдаем абсолютно регулярно. Пятна на коже преобразуются в так называемые везикулы. Это пузырьки, наполненные прозрачным содержимым. Если их проколоть иголочкой, то вытекает прозрачная жидкость и они опадают. Эти пузырьки должны в последствии подсохнуть корочкой, корочка должна отпасть. И если не было расчесов, не присоединилась бактериальная инфекция, как правило, кожа остается чистой, гладкой, бархатистой.

Высыпания проходят циклично, каждые 12 часов. Каждый этап высыпания может сопровождаться температурой. Заразен ребенок до того момента, пока все элементы не превратились в корочку. Елена Бельская:

Заболевание может протекать в разной степени тяжести. Это может быть легкая форма, средне тяжелая, когда температура до 39 и высыпания происходят в несколько этапов. И может быть тяжелое заболевание, когда температура выше 39, высыпания очень обильные, ребенок недомогает, его беспокоят зуд, симптомы интоксикации. Учитывая, что ветрянка очень заразна, хотелось бы, чтобы больной ребенок в этот момент не контактировал с людьми, взрослыми в том числе. Особенно если они не болели ветряной оспой.