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Педиатр: зелёнка все ещё актуальна. Как ухаживать за ребёнком, больным ветрянкой?

15 марта 2024 08:16
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Раньше из-за схожих симптомов этот недуг считали разновидностью черной оспы. Одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире – ветрянка. Сам вирус передается через прямой контакт с носителем, но проявляется он не сразу – инкубационный период может составлять до трех недель.

Педиатр: зелёнка все ещё актуальна. Как ухаживать за ребёнком, больным ветрянкой?-1

Елена Бельская, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:
Возбудителем ветряной оспы является Varicella Zoster. Относится к герпис-вирусным инфекциям. Заболевание чрезвычайно заразное, практически 9 из 10 детей, которые находятся в контакте, ветрянкой заболевают. Распространение весьма велико, особенно если дети и взрослые в том числе не вакцинированы или не переболели в свое время ветряной оспой.

Педиатр: зелёнка все ещё актуальна. Как ухаживать за ребёнком, больным ветрянкой?-4

К первым признакам ветрянки относят повышенную температуру, снижение аппетита и появление сыпи по всему телу, которая со временем превращается в пузырьки, заполненные жидкостью. Как правило, ветрянкой болеют только один раз, после перенесенной инфекции организм вырабатывает устойчивый иммунитет.

Елена Бельская:
С ветрянкой знакомы практически все. Маленьких зеленых человечков мы наблюдаем абсолютно регулярно. Пятна на коже преобразуются в так называемые везикулы. Это пузырьки, наполненные прозрачным содержимым. Если их проколоть иголочкой, то вытекает прозрачная жидкость и они опадают. Эти пузырьки должны в последствии подсохнуть корочкой, корочка должна отпасть. И если не было расчесов, не присоединилась бактериальная инфекция, как правило, кожа остается чистой, гладкой, бархатистой.

Педиатр: зелёнка все ещё актуальна. Как ухаживать за ребёнком, больным ветрянкой?-7

Высыпания проходят циклично, каждые 12 часов. Каждый этап высыпания может сопровождаться температурой. Заразен ребенок до того момента, пока все элементы не превратились в корочку.

Елена Бельская:
Заболевание может протекать в разной степени тяжести. Это может быть легкая форма, средне тяжелая, когда температура до 39 и высыпания происходят в несколько этапов. И может быть тяжелое заболевание, когда температура выше 39, высыпания очень обильные, ребенок недомогает, его беспокоят зуд, симптомы интоксикации. Учитывая, что ветрянка очень заразна, хотелось бы, чтобы больной ребенок в этот момент не контактировал с людьми, взрослыми в том числе. Особенно если они не болели ветряной оспой.

Педиатр: зелёнка все ещё актуальна. Как ухаживать за ребёнком, больным ветрянкой?-10

Эффективную защиту от ветряной оспы гарантирует вакцинация. Она проходит в два этапа. Первая доза вводится на 12-м месяце, вторая – от 4 до 6 лет. Особое внимание стоит уделить детям, чья мама не перенесла ветрянку. При контакте с вирусом ребенок может перенести его в тяжелой форме.

Елена Бельская:
Если у ребенка есть выраженный зуд, то, как правило, назначают антигистаминные препараты и обрабатывают каждый элемент как новыми препаратами, содержащими цинк, так и давно известной зеленкой, которая не потеряла своей актуальности. Естественно, ребенка активно выпаивают. Если есть температура, ее сбивают. Если есть возможность прогулок на свежем воздухе вдалеке от других детей и взрослых, мы, естественно, прогуливаем. Такого ребенка нужно мыть, когда у него нет высокой температуры, не распаривая в ванне, не используя каких-то мочалок. Тем не менее, учитывая, что кожа повреждена, она должна быть чистой.

*На правах рекламы.

# Реклама # Здоровье # Елена Бельская

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