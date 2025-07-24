Кишечная инфекция у ребёнка – педиатр центра «Нордин» рассказала, как оказать первую помощь

Лето – это время активных игр, путешествий, походов на природу и пикников, но вместе с тем оно несет в себе риск заражения кишечными инфекциями. Это одна из самых частых причин обращения к педиатру. Важно своевременно распознать первые признаки недуга, чтобы избежать осложнений и быстро восстановить здоровье ребенка.

Елена Бельская, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Этиологическим фактором кишечных инфекций могут быть вирусы, которые, как правило, активизируются зимой, бактерии, которые, как правило, активизируются летом, и грибковая инфекция. Клиника кишечной инфекции весьма определенная – это повышение температуры 37,5 и ниже до высоких цифр – 39 и до 40 градусов. Это отказ от еды, наличие тошноты и рвоты, наличие диареи, вздутие, повышенное газообразование и общие симптомы интоксикации – головная боль, мышечные боли, слабость, недомогание.

Чтобы обеспечить безопасность ребенка в жаркую погоду, важно придерживаться простых правил профилактики. Руки – это главные переносчики микробов, особенно если малыш активно играет на улице или контактирует с природой. Первое и самое главное – тщательно следите за личной гигиеной. Обучайте детей мыть руки с мылом после прогулок и перед едой.

Елена Бельская:

Дети имеют кислотность желудочного сока несколько ниже, и это уменьшает их барьерные защитные свойства. Иммунитет детей еще весьма-весьма несовершенен. Дети, к сожалению, еще весьма социально незрелые, и они не могут сами контролировать свои привычки и навыки, они еще не воспитаны таким образом. Дети, посещающие детские коллективы, безусловно, имеют больший риск распространения этих инфекций.

Контролируйте качество питьевой воды и продуктов питания. Отдайте предпочтение кипяченой или бутилированной воде. Все овощи и фрукты перед употреблением нужно тщательно промывать. Лучше обдавать кипятком или использовать специальный раствор для мытья. Елена Бельская:

Безусловно, родители должны очень тщательно следить за ребенком, за чистотой помещения, в котором он находится, за чистотой животных, которые проживают на этой территории, регулярно проводить влажную уборку такого помещения.

Важную роль в укреплении иммунитета ребенка играет полноценное питание, богатое витаминами и минералами, прогулки на свежем воздухе и активный образ жизни. В случае, если у малыша появились признаки недомогания, необходимо сразу обратиться к врачу, чтобы своевременно начать лечение и предотвратить осложнения. Елена Бельская:

Первое, что должны делать родители до обращения к врачу, – это поить ребенка. Рекомендуется давать через каждые 5-7 минут по 3-4 глотка. Чем поить? У нас в аптеках есть множество солевых растворов, которые разводятся просто теплой кипяченой водой. В ситуациях, когда ребенок маленький и родители отмечают хотя бы один из признаков обезвоживания, нужно вызывать карету скорой помощи или самостоятельно вести ребенка в стационарное медицинское учреждение. Это инфекционная больница, инфекционное отделение, ближайшее территориально расположенное.