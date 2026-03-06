Как определить нарушение ритма сердца у ребенка? Врачи медцентра «Нордин» поделились советами

Нарушение ритма сердца у детей – это тема, которая вызывает много вопросов и волнений у родителей. При таком состоянии сердечные сокращения становятся нерегулярными, слишком быстрыми или, наоборот, слишком медленными.

Елена Бельская, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Встречается абсолютно в любом возрасте – от младенчества до подросткового периода. Безусловно, нарушение ритма сердца наиболее часто выявляется у у детей, которые имеют определенные анатомическое особенности развитие сердца, у детей, которые перенесли длительные вирусные или тяжелые бактериальные инфекции. Безусловно, такие явления усиливаются весной на фоне общей астенизации нашего детского населения. Это может быть тахикардия, брадикардия, экстрасистолия. Диагноз ставится после консультации кардиолога, но заподозрить можно и на приеме у педиатра. Важно понимать, что некоторые виды нарушения ритма сердца могут быть временными и не представлять серьезной угрозы, тогда как другие требовать внимательного наблюдения и лечения.

Ирина Чижевская, детский кардиоревматолог медицинского центра «Нордин»:

Далеко не каждый ребенок может слышать то, что у него происходит сбой сердечного ритма. Заподозрить нарушение ритма сердца у ребенка мы можем по изменению его поведения, особенно у маленьких детей, потому что маленькие дети не могут говорить о своем самочувствии. У детей грудного возраста нарушение ритма сердца можно заподозрить по нарушению поведения ребенка. Например, ребенок стал беспокойным, он отказывается от еды, появилась одышка. У детей более старшего возраста появляется непереносимость физической нагрузки. Например, дети, у которых появляется тахикардия, не могут справляться с той физической нагрузкой, которая у них была раньше. Кроме того, дети могут говорить о том, что у них появились какие-то перебои в сердце, стучит что-то в сердце либо замирает.

Доктор может провести ряд исследований, чтобы выявить причины нарушения ритма. Это может включать электрокардиограмму, мониторинг сердечного ритма или даже эхокардиограмму. Не стоит забывать, что стресс, тревога или сильное переживание могут вызывать временные изменения в ритме. Поэтому важно создавать комфортную атмосферу для ребенка, где он сможет чувствовать себя в безопасности и комфорте.