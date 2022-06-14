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«Они не могут так эффективно сопротивляться». Для каких детей особо опасны кишечные инфекции?

14 июня 2022 09:41
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В период летних каникул на смену ОРВИ и зимнему гриппу приходят другие инфекции. Именно в жару наших чад подстерегает огромное количество микробов, которые с легкостью могут испортить впечатление об отдыхе и нарушить планы родителей.

«Они не могут так эффективно сопротивляться». Для каких детей особо опасны кишечные инфекции?-1

Елена Бельская, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:
Существуют так называемые острые кишечные инфекции, большая группа заболеваний, которые вызываются различными микроорганизмами. Это могут быть и вирусные, и бактериальные, и протозойные агенты, и грибковые в том числе, которые характеризуются патологией со стороны пищеварительной системы и симптомами интоксикации. Летом, в силу общего потепления, в том числе почвы, и нашего активного отдыха в местах неизвестных водоемов, большого количества фруктов и овощей, на первые позиции выходят как раз протозойные и бактериальные инфекции.

«Они не могут так эффективно сопротивляться». Для каких детей особо опасны кишечные инфекции?-4

Бактерии, находясь в теплой и влажной среде, активно размножаются. Источником кишечных инфекций могут быть немытые руки, некачественные продукты и грязная вода. Для вирусных инфекций характерен воздушно-капельный тип передачи. Симптомы очень типичны – у ребенка резко поднимается температура, снижается активность, съеденная пища и вода вызывают рвоту. Особенно опасны инфекции для маленьких детей.

«Они не могут так эффективно сопротивляться». Для каких детей особо опасны кишечные инфекции?-7

Елена Бельская:
Это дети первого года жизни. Они встречаются с вирусными и бактериальными агентами еще впервые, иммунитет не тренирован, они не могут так эффективно сопротивляться этим инфекциям. Маленькие дети чрезвычайно сложно поддаются внушению, то есть они неохотно принимают препараты, лекарства и даже жидкости, которые мы им предлагаем.

Любое заболевание легче предупредить, чем лечить. Малыш должен соблюдать правила личной и пищевой гигиены. Качественная вода занимает в таком списке особое место. Помните, что кипячение и фильтрация убивают до 99 % всех вредных микроорганизмов. Также продукты питания должны быть хорошо вымыты проточной или кипяченой водой, а пища проходить термическую обработку. К слову, в летнее время первое и второе блюда стоит готовить на один раз. Выезжая на отдых, регулярно промывайте игрушки с мыльным раствором и купайтесь в строго отведенных местах. Также позаботьтесь, чтобы на ваших дачных участках были сетки от насекомых, так как они часто бывают переносчиками кишечных инфекций.

«Они не могут так эффективно сопротивляться». Для каких детей особо опасны кишечные инфекции?-10

Елена Бельская:
Каждый случай острой кишечной инфекции должен быть консультирован доктором. Есть ситуации, когда медицинская помощь требуется безотлагательно. Это та ситуация, когда в стуле у ребенка есть кровь или ребенок очень быстро выходит на обезвоживание. Мы поим ребенка обильно, правильно и правильными растворами. Как правило, даются солевые растворы, они в большом ассортименте продаются в аптеке. Нет никаких проблем. Покупаете, разводите по инструкции. Кормим мы детей точно так же – дробно, их привычными продуктами, ни в коем случае не настаивая на питании, потому что это тоже может спровоцировать рвоту. Естественно, более подробную диету и лечение расписывает доктор.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Елена Бельская # Фотофакт

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