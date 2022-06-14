«Они не могут так эффективно сопротивляться». Для каких детей особо опасны кишечные инфекции?

В период летних каникул на смену ОРВИ и зимнему гриппу приходят другие инфекции. Именно в жару наших чад подстерегает огромное количество микробов, которые с легкостью могут испортить впечатление об отдыхе и нарушить планы родителей.

Елена Бельская, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»: Существуют так называемые острые кишечные инфекции, большая группа заболеваний, которые вызываются различными микроорганизмами. Это могут быть и вирусные, и бактериальные, и протозойные агенты, и грибковые в том числе, которые характеризуются патологией со стороны пищеварительной системы и симптомами интоксикации. Летом, в силу общего потепления, в том числе почвы, и нашего активного отдыха в местах неизвестных водоемов, большого количества фруктов и овощей, на первые позиции выходят как раз протозойные и бактериальные инфекции.

Бактерии, находясь в теплой и влажной среде, активно размножаются. Источником кишечных инфекций могут быть немытые руки, некачественные продукты и грязная вода. Для вирусных инфекций характерен воздушно-капельный тип передачи. Симптомы очень типичны – у ребенка резко поднимается температура, снижается активность, съеденная пища и вода вызывают рвоту. Особенно опасны инфекции для маленьких детей.

Елена Бельская:

Это дети первого года жизни. Они встречаются с вирусными и бактериальными агентами еще впервые, иммунитет не тренирован, они не могут так эффективно сопротивляться этим инфекциям. Маленькие дети чрезвычайно сложно поддаются внушению, то есть они неохотно принимают препараты, лекарства и даже жидкости, которые мы им предлагаем.

Любое заболевание легче предупредить, чем лечить. Малыш должен соблюдать правила личной и пищевой гигиены. Качественная вода занимает в таком списке особое место. Помните, что кипячение и фильтрация убивают до 99 % всех вредных микроорганизмов. Также продукты питания должны быть хорошо вымыты проточной или кипяченой водой, а пища проходить термическую обработку. К слову, в летнее время первое и второе блюда стоит готовить на один раз. Выезжая на отдых, регулярно промывайте игрушки с мыльным раствором и купайтесь в строго отведенных местах. Также позаботьтесь, чтобы на ваших дачных участках были сетки от насекомых, так как они часто бывают переносчиками кишечных инфекций.