Врачи рекомендуют провести чек-ап организма перед началом холодов. Вот почему важно обследоваться

Валерия Яскевич, корреспондент:

Перед сменой сезона и началом холодов врачи рекомендуют проводить чек-ап всего организма. Комплексное обследование помогает оценить наше состояния здоровья и предотвратить заболевания. Начинать следует с визита к терапевту.

Виктория Дедкова, терапевт:

В этот план обследования будет включен общий клинический анализ крови, мочи и биохимия. В зависимости от полученных результатов доктор составит план лечения. Весь зимний период очень важно постоянно, регулярно принимать свои базисные препараты, чтобы избежать обострений, осложнений, а также госпитализации.

Леонид Колбаско, гематолог:

Если, например, человек заметил, что он стал очень часто болеть простудными заболеваниями, стали появляться какие-то непонятные высыпания на коже, в этих ситуациях нужно обязательно сдать анализы крови. Если происходят проблемы с иммунитетом, на этом фоне происходят не только простудные заболевания, но и другие более серьезные, тяжелые, в том числе онкогематологические, онкологические заболевания. Исключить надо вредные привычки, правильно одеваться, занятие физическими упражнениями.

Следующий важный этап – это чередование нагрузки и отдыха. После летних отпусков следует наладить свой режим сна. Виктория Дедкова:

Сон должен быть полноценным, длительным, не менее 7-8 часов. Желательно в одно и то же время, не позже 23 часов. Во время сна идет восстановление всех жизненных функций организма и повышение иммунитета. Хорошо проветривайте помещение. Свежий воздух способствует более крепкому и здоровому сну.

Виктория Дедкова:

Далее – питание. Антитела, которые вырабатываются во время инфекционных заболеваний, представляют собой белок, поэтому очень важно ежедневно употреблять в пищу мясо, рыбу, молочные продукты, какие-то протеиновые коктейли, йогурты, творог, яйца.

Очень важен витамин D. Он снижает риск возникновения сердечных заболеваний, диабета и некоторых видов рака. Виктория Дедкова:

Начиная уже с сентября и до марта-апреля нужно ежедневно принимать витамин D. Количество и дозу витамина D рассчитает доктор в зависимости от того, какой результат получится по анализу крови. Образ жизни сильно влияет на состояние как взрослых, так и детей. Меняется режим, уменьшается двигательная активность, большую часть времени ребята проводят в помещении – в детском саду, в школе или дома. Все это способствует снижению их иммунитета.

Елена Бельская, педиатр:

Дети собираются в коллективы, а значит, повышается риск инфицирования таких детей. Кроме всего прочего, обостряются хронические заболевания. Нам следует снизить стрессовые ситуации.