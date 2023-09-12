Врачи рекомендуют провести чек-ап организма перед началом холодов. Вот почему важно обследоваться
Валерия Яскевич, корреспондент:
Перед сменой сезона и началом холодов врачи рекомендуют проводить чек-ап всего организма. Комплексное обследование помогает оценить наше состояния здоровья и предотвратить заболевания.
Начинать следует с визита к терапевту.
Виктория Дедкова, терапевт:
В этот план обследования будет включен общий клинический анализ крови, мочи и биохимия. В зависимости от полученных результатов доктор составит план лечения. Весь зимний период очень важно постоянно, регулярно принимать свои базисные препараты, чтобы избежать обострений, осложнений, а также госпитализации.
Леонид Колбаско, гематолог:
Если, например, человек заметил, что он стал очень часто болеть простудными заболеваниями, стали появляться какие-то непонятные высыпания на коже, в этих ситуациях нужно обязательно сдать анализы крови. Если происходят проблемы с иммунитетом, на этом фоне происходят не только простудные заболевания, но и другие более серьезные, тяжелые, в том числе онкогематологические, онкологические заболевания. Исключить надо вредные привычки, правильно одеваться, занятие физическими упражнениями.
Следующий важный этап – это чередование нагрузки и отдыха. После летних отпусков следует наладить свой режим сна.
Виктория Дедкова:
Сон должен быть полноценным, длительным, не менее 7-8 часов. Желательно в одно и то же время, не позже 23 часов. Во время сна идет восстановление всех жизненных функций организма и повышение иммунитета.
Хорошо проветривайте помещение. Свежий воздух способствует более крепкому и здоровому сну.
Виктория Дедкова:
Далее – питание. Антитела, которые вырабатываются во время инфекционных заболеваний, представляют собой белок, поэтому очень важно ежедневно употреблять в пищу мясо, рыбу, молочные продукты, какие-то протеиновые коктейли, йогурты, творог, яйца.
Очень важен витамин D. Он снижает риск возникновения сердечных заболеваний, диабета и некоторых видов рака.
Виктория Дедкова:
Начиная уже с сентября и до марта-апреля нужно ежедневно принимать витамин D. Количество и дозу витамина D рассчитает доктор в зависимости от того, какой результат получится по анализу крови.
Образ жизни сильно влияет на состояние как взрослых, так и детей. Меняется режим, уменьшается двигательная активность, большую часть времени ребята проводят в помещении – в детском саду, в школе или дома. Все это способствует снижению их иммунитета.
Елена Бельская, педиатр:
Дети собираются в коллективы, а значит, повышается риск инфицирования таких детей. Кроме всего прочего, обостряются хронические заболевания. Нам следует снизить стрессовые ситуации.
Важно, чтобы осенью детский организм получал достаточное количество витаминов. В рационе обязательно должны быть сезонные фрукты, зелень и овощи. Сбалансированное питание поможет укрепить иммунитет.
Елена Бельская:
При недостатке жидкости в организме пересыхают наши слизистые, а сухие слизистые плохо защищаются. Нужно следить за тем, чтобы у ребенка в доступе всегда была питьевая вода. Не теряют своей актуальности и закаливания, прогулки на свежем воздухе должны быть обязательно.
При первых симптомах незамедлительно обратитесь к специалисту и не занимайтесь самолечением.