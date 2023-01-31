«Хорошо реагируют на белый шум». Как улучшить сон ребёнка, рассказал педиатр

Бессонница в любом возрасте грозит проблемами со здоровьем, что уж говорить о нарушении сна у детей. Если не спит ваш малыш, это становится проблемой для всей семьи!

Елена Бельская, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

Новорожденные практически 2/3 суточного времени проводят во сне. Это 18-20 часов с ростом ребенка длительность сна несколько уменьшается. В 3-4 года это уже порядка 15-16 часов. Для подростков это порядка 9 часов. Взрослые должны спать ежесуточно 7-8 часов. Чаще всего бессонница у ребенка проявляется на фоне плохого самочувствия и эмоционального перевозбуждения. В первую очередь важно избавиться от провоцирующих факторов.

Елена Бельская:

Та как дети спят долго, для них очень важен дневной сон. Дневной сон способствует улучшению их жизнедеятельности, он служит великолепной профилактикой развития психоэмоциональных и неврологических нарушений. Дневной сон укрепляет иммунитет. Дети, которые спят днем, болеют меньше. На состояние сна влияют очень многие процессы. Это настроение, тип питания, пол человека, достаток, возраст и остальные факторы. Водные процедуры перед сном всегда оказывают успокаивающее действие. Также специалисты рекомендуют контролировать температуру воздуха в комнате. Для ребенка комфортной считаются 18-20 градусов.

Елена Бельская:

Дети спят днем лучше, если рядом с ними лежит кто-нибудь из взрослых. Это может быть мама, папа, дедушка или бабушка. Подготовка к ночному сну для ребенка чрезвычайно важна. Мультики, которые просматривают наши дети, или игры как раз способствуют перевозбуждению ребенка, особенно в вечернее время. В этой ситуации, естественно, уход ко сну будет затруднен. То есть хотелось бы выключать телевизор, компьютеры, телефоны в окружении ребенка за 2,5-3 часа до предполагаемого сна. Сон должен быть регулярным и качественным. Укладывайте и будите ребенка приблизительно в одно и то же время, даже в выходные дни. Помните, что матрас малыша должен быть достаточно жестким, также спальное место нельзя загромождать подушками и одеялами.