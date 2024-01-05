Качество по-белорусски! Как Госстандарт проверяет продукцию на безопасность и подлинность?

Телевизионное путешествие по истории Беларуси! Вместе с Евгением Пустовым делаем важные и смелые «Крокi Незалежнасцi». От транспорта до стиральных машин – почему белорусские товары держат марку во всем мире?

По-белорусски – значит качественно. Таков международный мейнстрим у нашей страны. Еще на заре независимости глава государства вместе со сбережением госсобственности настоял и на сохранении ГОСТов – золотого наследия советского прошлого. Уже тем самым Первый задал тон развитию качественной страны. Особенно это важно сейчас в эпоху мирового культа потребления. Любой белорус, гость страны, потребитель белорусской продукции знает, что колбаса из Борисова и сыры из Бреста вкусные и безопасные. Да, любой материал о белорусских товарах сопровождается комментариями и лайками. Лайкают белорусским деликатесом – рублем. Маркетинг, реклама, пиар. Да самая обычная вывеска «Товары из Беларуси» – лучшая стратегия продаж. За белорусское пытаются выдавать суррогат и недобросовестные конкуренты – дискредитация, фирмы-однодневки. Копируют – значит любят.

Юлия Машук, генеральный директор Миноблмясомолпрома:

Внедрена маркировка молочной продукции. Это электронная система DataMatrix. С помощью мобильного приложения наш любой покупатель может узнать о товаре, подлинный он или нет, его дату выработки, состав, сроки годности. Если он светится зеленым и вам подтверждают все это, значит это оригинальный продукт. У нас в стране большое внимание уделяется контролю качества. Это ценят потребители. И это необходимо сохранить. С таким предложением к Президенту обратились во время визита Первого на гомельское предприятие «Кристалл». Белорусский товар, как и изделия из драгоценных материалов, должен быть отмечен знаком качества. Лукашенко: «У нас экономика как в Германии. А кто скажет, что мы лучше, чем немцы работаем?»

Суть качества – стабильность и справедливость, чтобы производитель не играл с покупателем в нечестные игры. Выгоднее, конечно, напичкать продукцию дешевой химией, но директорат и технологи белорусских предприятий уважают потребителей. Честность выгоднее наживы. Дорога к покупателю нелегкая, а разочаровать можно один раз. Да, и все под зорким присмотром Госстандарта. Юлия Машук:

Качество сырья и готовой продукции на предприятиях проверяется от стадии поступления сырья на производство до момента отгрузки конечному потребителю в торговую сеть либо в дальнейшую переработку. Квалифицированные специалисты исследуют продукцию на физико-химические, органолептические, микробиологические показатели.

Это алтарь хранителей качества. Одна из лабораторий Гостандарта. Чтобы описать все процессы, нужно иметь диплом химика. Но если образно и в буквальном смысле тоже, любой пищевой продукт здесь могут разобрать на атомы. На таблицу Менделеева. Испытательная лаборатория БелГИМ основана в 1973 году в качестве головной лаборатории Госстандарта по контролю качества и безопасности пищевой промышленности. Много чего поменялось здесь. Прогресс и модернизация. Неизменными остаются требования к качеству.

Оксана Гришкевич, начальник управления технического нормирования и стандартизации Госстандарта:

Без политической воли и руководства страны невозможно было бы сохранить то, что сегодня мы имеем и развиваем. Глава государства, будучи на заводе «Кристалл» 17 ноября 2023 года, подчеркнул, что мы производим много качественной продукции, но надо лучше. Как изготавливают шоколад «Президент»? Рассказываем о рецептуре бренда. Пространство стандартов напоминает белорусский город Ивье. ИСО уже давно в лексиконе белорусских технологов и управленцев. Теперь халяль.

Юлия Машук:

ИСО – это международные требования. Это те требования, которые признаются большим количеством стран. Да, есть исключения. Особенно в части мусульманских стран, где есть сертификат «Халяль», это немножко другое. Но у нашего большинства предприятий есть этот сертификат, они там тоже различные. Есть «БелХаляль», есть более глубокий халяль, который признается. Но у нас установлены боксы на мясокомбинатах ритуальные, которые позволяют нам отгружать в мусульманские страны. Мы ведем работу для того, чтобы получить халяль международного качества, потому что это сложно, это очень высокие требования, это сложнее, чем аттестация на Китай. Патриотической марке «Сделано в Беларуси» доверяют в 160 странах мира. А на страже качества более 30 тысяч государственных стандартов. Только в прошлом году утвердили 646 госстандарта в 9 отраслях. Описание каждого из них – на 30-50 страницах. Такая она, внушительная летопись белорусской инфраструктуры качества.